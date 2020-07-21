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Украина рискует потерять восемь областей

21 июля 2020, 16:00  •  272 • Политика
Фото: Christophe Gateau/dpa/www.globallookpress.com
Со слов эксперта, в случае массовых восстаний полиция будет бессильна
Если произойдет новый Майдан, то Украина может лишиться восьми регионов. Тогда они достанутся другим странам, которые издавна считают эти территории своими. К такому выводу пришел бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев.
Политик вспомнил, что реформы, которые были приняты шесть лет назад, уничтожили правоохранительную систему и институты власти. Об этом Мураев заявил в эфире телеканала "Наш".
По мнению экс-депутата, в случае народных массовых протестов полиция ничего не сможет сделать с бунтующими. В этом случае ситуацией могут воспользоваться представители других стран, уточнил Евгений Владимирович. Политик подчеркнул, что сейчас в этой опасности находятся восемь областей Украины, пишут РИА "Новости".
Стоит отметить, до этого экс-депутат сообщал, что от Донбасса и Крыма Киев отказался сам. Якобы власти не хотели платить деньги местным жителям. Мураев также заявлял, что украинцы не воспринимают представителей власти их страны потому, что те отказываются от своего народа.
Напомним, накануне журналист Игорь Коротченко пояснил, почему некоторые города Украины хотят воссоединиться с Россией. Эксперт заявил, что жители видят в этих изменениях положительные перспективы для себя.

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