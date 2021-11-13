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Украина рискует потерять пять областей
13 ноября 2021, 18:30 • 109 • Политика
Эти регионы могут перейти в состав России
Бывший руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль считает, что совсем скоро сразу несколько регионов Украины присоединятся к России. Несмотря на все заверения Киева о том, что подобного быть не может, Незалежную ждет именно такой сценарий.
Москаль считает, что это произойдет в рамках некоего проекта "Новороссия". Так, по его словам, в состав РФ войдет Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Харьковская области. Причиной тому – пророссийские настроения в этих регионах.
Москаль призвал Киев быть настороже. Ведь, по его словам, причиной войны может стать любой пустяк. При этом такой сценарий развития событий маловероятен до запуска "Северного потока – 2".
О том, что Украину ждет распад, эксперты говорят довольно часто. Случится это может из-за сложной экономической ситуации в стране и недальновидной политики властей.
Так, украинский экс-депутат Евгений Мураев полагает, что Румыния, Польша, Белоруссия и Россия поделят Украину на кусочки.
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