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Украина рискует потерять пять областей

13 ноября 2021, 18:30  •  109 • Политика
Фото: VItalii Kliuiev via www.imago-im/ www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Эти регионы могут перейти в состав России
Бывший руководитель Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль считает, что совсем скоро сразу несколько регионов Украины присоединятся к России. Несмотря на все заверения Киева о том, что подобного быть не может, Незалежную ждет именно такой сценарий. 
Москаль считает, что это произойдет в рамках некоего проекта "Новороссия". Так, по его словам, в состав РФ войдет Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская и Харьковская области. Причиной тому – пророссийские настроения в этих регионах.
Москаль призвал Киев быть настороже. Ведь, по его словам, причиной войны может стать любой пустяк. При этом такой сценарий развития событий маловероятен до запуска "Северного потока – 2".
О том, что Украину ждет распад, эксперты говорят довольно часто. Случится это может из-за сложной экономической ситуации в стране и недальновидной политики властей. 
Так, украинский экс-депутат Евгений Мураев полагает, что Румыния, Польша, Белоруссия и Россия поделят Украину на кусочки. 

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