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Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров
16 мая 2020, 21:55 • 43 • Политика
Украина может потерять четыре важнейших региона: вслед за ДНР и ЛНР могут последовать Одесса, Херсон, Николаев и Запорожье. Об этом заявил сенатор от Еврейской автономной области Владимир Джабаров. "Раскол в украинском обществе очень глубокий", - считает он.
Корреспонденты "Парламентской газеты" обсудили результаты визита Дмитрия Козака в Берлин с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатором Владимиром Джабаровым. Он считает, что двустороннее обсуждение реализации Минских соглашений с Ангелой Меркель может наконец перевести эти соглашения в поле конструктивных действий.
Сенатор предположил, что до конца 2020 года украинские власти могут объявить о выходе из Минских соглашений. Джабаров подчеркнул, что причиной является слабость Зеленского как президента и его неспособность выполнять свои функции.
Кроме того, Джабаров сделал прогноз дальнейших событий на Украине: он не исключает, что государство может потерять ещё четыре региона.
- цитирует сенатора "Парламентская газета".
В целом Джабаров оценил ситуацию в Киеве как непредсказуемую, то есть произойти может всё что угодно.
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