Украина рискует потерять 4 региона: "Раскол очень глубокий" - сенатор Джабаров

Корреспонденты "Парламентской газеты" обсудили результаты визита Дмитрия Козака в Берлин с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по международным делам, сенатором Владимиром Джабаровым. Он считает, что двустороннее обсуждение реализации Минских соглашений с Ангелой Меркель может наконец перевести эти соглашения в поле конструктивных действий.

Сенатор предположил, что до конца 2020 года украинские власти могут объявить о выходе из Минских соглашений. Джабаров подчеркнул, что причиной является слабость Зеленского как президента и его неспособность выполнять свои функции.

Кроме того, Джабаров сделал прогноз дальнейших событий на Украине: он не исключает, что государство может потерять ещё четыре региона.

Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами юго-востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают,

- цитирует сенатора "Парламентская газета".

В целом Джабаров оценил ситуацию в Киеве как непредсказуемую, то есть произойти может всё что угодно.