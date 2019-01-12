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Украина рискует остаться даже без сантехников - депутат Верховной рады

12 января 2019, 03:39  •  45 • Политика
Депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский заявил об угрозе миграции, из-за которой на Украине не останется даже сантехников.
Из-за трудовой миграции Украина рискует остаться совсем без квалифицированных кадров. Уедут даже сантехники, предупредил депутат Верховной рады Евгений Рыбчинский.
По его словам, в руководстве страны почти никто не занимается вопросами экономики. Вместо этого решаются только сиюминутные проблемы. О том, что будет с Украиной на следующий день, не говоря уже о том, что будет через 10 лет, никто во власти не думает, бьёт тревогу парламентарий.
В результате всего этого с Украины бегут квалифицированные кадры. Из-за этого в стране уже имеются огромные проблемы в научной сфере и промышленности, сообщает депутат.
При этом не последнюю роль в усилении потока трудовой миграции играет Польша. При помощи так называемой карты поляка она заменяет собственное население украинским.
"Мы окажемся в ситуации, когда нам не будет кем заменить даже сантехника", - приводит слова политика украинский канал Newsone.

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