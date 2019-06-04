Украина рискует остаться без денег МВФ и Евросоюза - постпред РФ Чижов

В преддверии первого визита Владимира Зеленского в должности президента Украины в Брюссель, постоянный представитель РФ при ЕС Владимир Чижов поделился своим мнением о том, может ли Киев рассчитывать на новый денежный транш.

Напомним, сам Зеленский, как ожидается, собирается обсудить с руководством НАТО и Евросоюза конфликт в Донбассе, а также дальнейшую судьбу реформ, которые начал реализовывать ещё его предшественник на посту главы Незалежной Пётр Порошенко.

Чижов не исключил того, что Украина может получить дополнительные деньги. Но отметил, также, что страна рискует остаться и без них.

Объясняя свою мысль, российский дипломат указал на то, что Зеленскому сейчас необходимо продолжить идти по пути, выбранном Порошенко.

"Дальше всё будет зависеть от тех реформ, которые обязался реализовать, но так и не реализовал Пётр Порошенко, - отметил российский дипломат, - и которые унаследовал как свою программу Владимир Зеленский".

В том случае, если новый украинский лидер откажется от их выполнения, Киев рискует остаться без денег МВФ и Евросоюза.

"Отказ от этих реформ, по-видимому, перекроет канал финансовой поддержки как от МВФ, так и от ЕС", - отметил Чижов в беседе с РИА Новости.