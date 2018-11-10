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Украина решила взять в заложники «Северный поток»

10 ноября 2018, 03:54  •  76 • В мире
В рамках продолжения арбитражного спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» украинская компания через суд в Швейцарии запретила операторам газопровода «Северный поток» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты «Газпрому».
Суд в Швейцарии вынес решение по иску украинского «Нафтогаза», который потребовал запретить оператору газопровода «Северный поток» Nord Stream AG, а также компании Nord Stream 2 AG, строящий «Северный поток-2», совершать любые выплаты в адрес «Газпрома».
Такое решение принято в качестве обеспечительной меры. Средства должны направляться на счета швейцарских приставов. Напомним, что Украина требует выплат от России 2,6 млрд долларов.
Суд в Швейцарии запретил компаниям - операторам газопровода «Северный поток» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому». Об этом сообщает «РИА Новости».
«В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов», - говорится в сообщении, которое передает «РИА Новости».

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