Украина решила взять в заложники «Северный поток»

В рамках продолжения арбитражного спора между «Газпромом» и «Нафтогазом» украинская компания через суд в Швейцарии запретила операторам газопровода «Северный поток» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать выплаты «Газпрому».

Суд в Швейцарии вынес решение по иску украинского «Нафтогаза», который потребовал запретить оператору газопровода «Северный поток» Nord Stream AG, а также компании Nord Stream 2 AG, строящий «Северный поток-2», совершать любые выплаты в адрес «Газпрома».

Такое решение принято в качестве обеспечительной меры. Средства должны направляться на счета швейцарских приставов. Напомним, что Украина требует выплат от России 2,6 млрд долларов.

Суд в Швейцарии запретил компаниям - операторам газопровода «Северный поток» Nord Stream AG и Nord Stream 2 AG совершать любые выплаты «Газпрому». Об этом сообщает «РИА Новости».

«В результате запрета все выплаты от этих компаний "Газпрому" направляются на швейцарских приставов», - говорится в сообщении, которое передает «РИА Новости».