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Украина решила усилить границу с Россией и Белоруссией траншеей
19 ноября 2021, 13:20 • 163 • Политика
Судя по финансовым запросам силовиков, будущий ров окажется золотым
Глава МВД Украины Денис Монастырский обратился к нардепам Верховной Рады с просьбой выделить 17 млрд гривен на обустройство новой "интеллектуальной" границы с Россией и Белоруссией. Заседание парламента он посетил в пятницу, 19 ноября.
По мнению главы правоохранителей, одной стены из колючей проволоки с видеокамерами мало. Еще нужно вырыть ров вдоль северных рубежей Незалежной, пустить с воздуха дроны, а также проложить качественную автомобильную дорогу, чтобы пограничники могли за 15 минут прибыть на место, где будут замечены нарушители. Проект МВД по оборудованию границы Украины с РФ и Белоруссией приводит сайт издания SUD.ua.
Изначально план по возведению стены между РФ и Украиной инициировал экс-премьер Арсений Яценюк. Однако строительство выбилось из графика и сметы. Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши стал поводом для силовиков выпросить дополнительные средства на охрану госграницы.
"Есть возможность, что Россия решится на целенаправленный пропуск через Беларусь на нашу территорию большого количества нелегальных мигрантов",
– обосновал Монастырский необходимость выделить из бюджета больше денег силовикам. При этом он успокоил депутатов, заявив, что сейчас обстановка на границе "спокойная и контролируемая". Но в случае угрозы пограничники готовы применить спецсредства вплоть до огнестрельного оружия, передает издание "Гордон".
Ранее власти Украины отвергли идею Германии об оборудовании лагеря для беженцев, скопившихся на границе Белоруссии и Польши.
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