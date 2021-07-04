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Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе

04 июля 2021, 07:05  •  539 • Украина

Украина намерена открыть огонь на поражение по российским кораблям, которые угрожают проходу украинских судов через Керченский пролив. В частности, речь идет о катерах Росгвардии.

Как сообщает Defense Express, огонь украинская сторона может вести с моря, а также с воздуха.

Вероятно, Украина будет использовать речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза», а также беспилотники Bayraktar TB2 и вертолеты Ми-14.

23 июня эсминец ВМС Великобритании D36 Defender нарушил морскую границу России у берегов Крыма. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент комплексной провокацией, в которой, помимо Великобритании, участвовали США. Он заметил, что, если бы нарушитель был потоплен, вряд ли из-за этого началась третья мировая война.

24 июня голландский фрегат F805 Evertsen чуть было не устроил провокацию у Крымского моста, к которому он направлялся. Самолеты ВКС России вынудили его сменить курс.

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