|
Украина решила расстреливать российские корабли в Керченском проливе
04 июля 2021, 07:05 • 539 • Украина
Украина намерена открыть огонь на поражение по российским кораблям, которые угрожают проходу украинских судов через Керченский пролив. В частности, речь идет о катерах Росгвардии.
Как сообщает Defense Express, огонь украинская сторона может вести с моря, а также с воздуха.
Вероятно, Украина будет использовать речные бронекатера проекта 58150 «Гюрза», а также беспилотники Bayraktar TB2 и вертолеты Ми-14.
23 июня эсминец ВМС Великобритании D36 Defender нарушил морскую границу России у берегов Крыма. Президент России Владимир Путин назвал этот инцидент комплексной провокацией, в которой, помимо Великобритании, участвовали США. Он заметил, что, если бы нарушитель был потоплен, вряд ли из-за этого началась третья мировая война.
24 июня голландский фрегат F805 Evertsen чуть было не устроил провокацию у Крымского моста, к которому он направлялся. Самолеты ВКС России вынудили его сменить курс.
Подпишитесь на нас
539
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
30 июня 2021, 07:45
|
27 июня 2021, 14:40
|
02 июля 2021, 09:15
|
01 июля 2021, 08:30
|
03 июля 2021, 07:15
|
29 июня 2021, 01:30
|
29 июня 2021, 08:50