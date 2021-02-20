Украина решила присвоить себе часть нефтепровода из России

Речь идёт об участке протяжённостью около 1,5 тысяч километров "Самара - Западное направление". Сейчас ветка нефтепродуктовода принадлежит компании "ПрикарпатЗападтранс". На заседании СНБО было решено вернуть в госсобственность участок трубы, по которой идёт прокачка дизельного топлива из России и Белоруссии для Украины и транзита в Европу.Украина решила вернуть под госконтроль участок трубопровода "Самара - Западное направление". По ветке идёт нефть из России в Белоруссию, Украину и страны Европы.В СНБО Украины после заседания заявили, что не понимают, как участок нефтепровода внезапно стал подконтролен иностранной компании.Посольку это стратегический объект, заявил секретарь Совета национальной безопасности Украины Алексей Данилов, то решено было трубопровод изъять в пользу государства.Кроме того, правоохранительным органам было дано задание - проверить, как госсобственность оказалась в частных руках.Речь идёт об участке протяжённостью 1433 километра. Его эксплуатирует ООО "ПрикарпатЗападтранс", компания, связанная с белорусским бизнесменом Николаем Воробьём, передаёт Tut.by.