Украина решила отменить зиму • 248 • Аналитика © AP Photo / Pavlo Palamarchuk Почти одновременно появились две интересные новости с рынка газа. Во-первых, Сербия и Венгрия соединили свои участки газопровода "Балканский поток", по которому Венгрия сможет получать газ из "Турецкого потока" кратчайшим путем и дешевле, чем через Румынию (как он частично поставлялся ранее). Во-вторых, "Газпром" не стал бронировать на годовом аукционе дополнительные мощности на следующий газовый год (с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022-го) через Украину — кстати, через Польшу на год "Газпром" не стал бронировать мощности в принципе. Две эти новости стали очередными тревожными звоночками для Украины, прозвучавшими за три с небольшим месяца до начала отопительного сезона. Особенно в свете: — рекордных цен на европейских газовых хабах, где газ торгуется по 450 долларов за тысячу кубометров; — проблем с закачкой газа в подземные хранилища — не только в Европе, но и на Украине. Все это ведет к тому, что беспроблемное прохождение Украиной холодной поры года окажется под большим вопросом и в серьезной зависимости от погоды. В случае повторения холодной зимы, возможно, придется отключать либо население и "Теплокоммунэнерго", либо промышленность. Но даже если зима будет мягкой, что позволит избежать массовых отключений, то в следующий теплый период Украина впервые войдет с нулевыми запасами газа и непонятными перспективами хоть какого-то накопления запасов к зиме 2022-2023 года. В первых числах июля, по данным АО "Укртрансгаз" ("дочка" "Нафтогаза"), на балансе которого числятся подземные хранилища газа (ПХГ) Украины, в них содержится 16,4 миллиарда кубометров газа — формально это немало после холодной зимы с рекордным за много лет отбором газа из ПХГ. Хранилища заполнены почти на 53%, что больше среднеевропейского показателя, который все еще недотягивает до 49%; 16,4 миллиардов кубометров — это больше, чем, например, было осенью 2016 года на пике накопления. Тогда в них находилось немногим более 14,7 миллиарда кубометров. Причина того, что запасы нынче находятся на относительно приемлемом уровне, в том, что в 2019 году "Нафтогаз" активно затаривался газом из-за отсутствия транзитного договора с "Газпромом" и непонятных перспектив прохождения зимы 2019-2020 года. В итоге газа тогда накопили в объеме 21,8 миллиарда кубометров, транзитное соглашение на пять лет было подписано и газовой войны не случилось. В прошлом году ввиду наличия на рынке дешевого газа объемы запасов в украинских ПХГ достигли рекордного значения за очень много лет: на пике они составили 28,44 миллиарда кубометров. Из отопительного сезона ПХГ вышли в конце апреля с запасами менее 15,3 миллиарда кубометров. Собственно, с тех пор удалось закачать в них лишь 1,1 миллиарда кубометров. Интересно, что украинское правительство своим распоряжением обязало Оператора газотранспортной системы Украины, а также "Нафтогаз" и "Укртрансгаз" к 15 октября накопить в ПХГ не менее 17 миллиардов кубометров газа — вот только без указания его принадлежности, то есть, по сути, разрешило почти не закачивать газ в нынешнем году. Зиму 2016-2017 года, перед которой было накоплено всего 14,7 миллиарда кубометров газа, Украине удалось пройти без проблем во многом потому, что она была аномально теплой. Какой будет предстоящая зима, сказать сложно. Но вот отметить отличия нынешней ситуации от ситуации пятилетней давности стоит. Во-первых, тогда практически весь накопленный в ПХГ газ принадлежал "Нафтогазу". И уж точно там не было газа, принадлежащего нерезидентам. Сегодня из 16,4 миллиарда кубометров газа в ПХГ почти 4,1 миллиарда кубометров принадлежат нерезидентам. В прошлом году "Укртрансгазу" впервые удалось сдать свои мощности по хранению газа иностранцам, что расценивалось на Украине как феноменальный успех. Хотя на самом деле связано это было с максимальным заполнением европейских хранилищ — из-за опять-таки дешевизны газа в минувшем году. Хранится сейчас этот газ иностранными трейдерами в ПХГ в режиме "Таможенный склад" — то есть он не растаможен, де-юре его нет на таможенной территории Украины. Еще около 0,6 миллиарда принадлежит местным частным трейдерам. Выходит, что запасы самого "Нафтогаза" составляют что-то около 11,7 миллиарда кубометров — значительно меньше, чем даже в 2016 году. Кроме того, в связи со сменой алгоритма отображения ключевых показателей работы ПХГ осенью прошлого года, теперь в информации о запасах газа, которая обнародуется "Укртрансгазом", числятся и некие 4,7 миллиарда кубометров "активного газа долгосрочного хранения, который не планируется использовать до конца 2022 года". Что это такое и с чем его едят, не совсем понятно, но планы по неиспользованию этого газа до конца 2022-го выглядят настораживающе. Во-вторых, в 2016 и 2017 годах через Украину производился весьма приличный объем транзита, 82,2 и 93 миллиарда кубометров соответственно. В 2021-м транзит составит всего 40-45 миллиардов кубометров, а в 2022 году, скорее всего, еще меньше. Причем если пять лет назад транзит шел и на юг, и на запад, то нынче на юг его почти нет, за исключением мизерных поставок в Приднестровье. А это очень важно в условиях "виртуального реверса" газа, которым занимается Украина — когда она его по документам покупает у Венгрии, Словакии или даже Швейцарии и Мальты, но фактически отбирает из транзитной трубы. Что Украина в газовом вопросе имеет в итоге? Накопленные к отопительному сезону запасы газа в ПХГ будут существенно меньше, чем в последние годы, без учета газа, находящегося в собственности нерезидентов – скорее всего, рекордно низкими. При этом нерезиденты своим газом могут распоряжаться по собственному усмотрению, что продемонстрировали в июне: когда цены на газ в Европе подскочили до рекордных значений, иностранные трейдеры вывели из украинских ПХГ 400 миллионов кубометров газа. Украина, конечно, может попытаться заняться несанкционированным его отбором, но наверняка получит по рукам в европейских судах. Не говоря уж о том, что в будущем либо лишится "арендаторов" ПХГ, либо самих ПХГ. В случае мягкой зимы и стабильного транзита со стороны "Газпрома" оговоренных 109 миллионов кубометров газа ежедневно, Украина имеет шанс проскочить зиму без проблем. Но вот если зима снова окажется суровой или если "Газпром", строго руководствуясь контрактной нормой "качай или плати", будет платить за транзит 109 миллионов кубометров, а саму прокачку резко сократит, то уже нынешней зимой Украина может столкнуться с необходимостью отключением газа промышленности или населению/"Теплокоммунэнерго". Но даже если эту зиму все же удастся благополучно пройти, то весной 2022 года ПХГ будут выжаты в ноль, и потребуется их наполнение. В условиях сформированной на Украине системы, когда на газе зарабатывают сверхприбыли представители метрополии и местной колониальной администрации, делаться это будет по цене, которая к тому времени сформируется на европейском рынке. Это может привести к существенному подорожанию газа для промышленности и к кратному для населения. Соответственно, зимой уже 2022-2023 годов обогреваться на Украине смогут, говоря словами Виталия Кличко, не только лишь все — мало кто сможет это сделать. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники









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