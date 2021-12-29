Украина решила официально чествовать убийц и террористов

Члены Украинской повстанческой армии * (УПА*) убили свыше 100 тысяч человек и совершили бесчисленное количество терактов и диверсий. Их память решили официально чествовать на Украине.

В 2022 году на Украине официально будут чествовать убийц и террористов. Об этом свидетельствует публикация на сайте Верховной рады.

"В 2022 году на государственном уровне будет отмечаться 80 лет со времени создания Украинской повстанческой армии* (1942)", - говорится в сообщении.

УПА* - ответвление экстремистской Организации украинских националистов* (ОУН). Официальной датой его возникновения считается октябрь 1942 года. Боевики УПА* убивали красноармейцев, партработников и мирное население: колхозников, интеллигентов, рабочих, детей, стариков. Их деятельность подавалась как "борьба за государственную независимость Украины против оккупационных режимов". Впрочем, это не мешало организации активно сотрудничать с немецкими нацистами.

Диверсии УПА* продолжались до середины 50-х годов прошлого века, пишут "Народные Новости".

* УПА, ОУН - экстремистские организация, деятельность которых в России запрещена.