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Украина решила доказать «агрессию России» фейковыми переговорами пограничников ФСБ

26 ноября 2018, 22:54  •  134 • В мире
Украинский Генштаб в качестве доказательств «агрессии» России предъявил аудиозапись переговоров якобы пограничников ФСБ, которые задержали украинских моряков, нарушивших госграницу нашей страны. Но опытные моряки сходятся во мнении, что это поддельная запись. Иными словами - фейк.
На странице YouTube украинского Генштаба появилась аудиозапись, на которой якобы записаны переговоры российских пограничников ФСБ, задерживавших украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября.
Напомним, что накануне украинские корабли совершили провокацию в российских водах. Три судна и находившиеся на них экипажи были задержаны российской стороной.
После провокации украинскому временному поверенному в Москве заявили протест и вручили ноту.
На самой записи разговор идет якобы между капитанами российских кораблей, которые осуществляли задержание.
В частности, конкретно называется время двух навалов на украинские суда, а также какие корабли их совершали.
Также на записи упоминается и якобы столкновение российских кораблей, в результате которого повреждения получил сторожевой корабль «Изумруд».
Как отмечают моряки, на записи у российских пограничников украинский акцент, обе стороны неправильно используют терминологию. По данным источников, это явный подлог. Данная запись не является подлинной.
В Киеве данную запись назвали свидетельством «агрессии России». Украинская сторона заявляет, что записи являются «фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаниям военного и военно-политического руководства Российской Федерации».
В Киеве на задержание президент Порошенко объявил о введении на 30 дней военного положения на всей территории страны с 28 ноября. Это решение было принято до окончательного решение парламента о введении особого режима.

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