Украина решила доказать «агрессию России» фейковыми переговорами пограничников ФСБ

Украинский Генштаб в качестве доказательств «агрессии» России предъявил аудиозапись переговоров якобы пограничников ФСБ, которые задержали украинских моряков, нарушивших госграницу нашей страны. Но опытные моряки сходятся во мнении, что это поддельная запись. Иными словами - фейк.

На странице YouTube украинского Генштаба появилась аудиозапись, на которой якобы записаны переговоры российских пограничников ФСБ, задерживавших украинских моряков в Керченском проливе 25 ноября.

Напомним, что накануне украинские корабли совершили провокацию в российских водах. Три судна и находившиеся на них экипажи были задержаны российской стороной.

После провокации украинскому временному поверенному в Москве заявили протест и вручили ноту.

На самой записи разговор идет якобы между капитанами российских кораблей, которые осуществляли задержание.

В частности, конкретно называется время двух навалов на украинские суда, а также какие корабли их совершали.

Также на записи упоминается и якобы столкновение российских кораблей, в результате которого повреждения получил сторожевой корабль «Изумруд».

Как отмечают моряки, на записи у российских пограничников украинский акцент, обе стороны неправильно используют терминологию. По данным источников, это явный подлог. Данная запись не является подлинной.

В Киеве данную запись назвали свидетельством «агрессии России». Украинская сторона заявляет, что записи являются «фактологическим доказательством целенаправленной агрессивной эскалации ситуации в Черном и Азовском морях согласно указаниям военного и военно-политического руководства Российской Федерации».

В Киеве на задержание президент Порошенко объявил о введении на 30 дней военного положения на всей территории страны с 28 ноября. Это решение было принято до окончательного решение парламента о введении особого режима.