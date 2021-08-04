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Украина реформировала энергетику, как никогда не сможет Россия

04 августа 2021, 08:25  •  409 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
В Киеве прошли заседания сразу трех ключевых государственных органов, на которых рассматривалась тема энергетического кризиса. Совет национальной безопасности и обороны (СНБО), ставший в последние полгода своеобразным "надконституционным" органом при президенте Зеленском, в рамках борьбы за его рейтинг подтвердил намерение не повышать тариф на электроэнергию для населения и пригрозил возможностью введения временных администраций в частные распределительные сети (облэнерго). Правительство еще на один месяц продлило действие специального тарифа для населения: 1,68 гривны за киловатт-час. А регулятор рынка, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРКЭУ), своим решением повысила предельные цены на энергорынке в сегментах "на сутки вперед" и "внутрисуточном" сразу на 61% — речь идет о цене электроэнергии для промышленности.
И хотя вся эта возня повлечет резкий рост цен для промышленности (по оценкам участников рынка, в 1,6-2 раза), даже это не приведет к преодолению кризиса на энергорынке и его сбалансированности. Впереди у украинской энергетики, а вместе с ней и экономики — тяжелая осень, а следом — еще более сложная зима.
Мы уже писали, что украинская энергетика находится на пороге кризиса, в частности из-за срыва подготовки к осенне-зимнему сезону. С тех пор ситуация только ухудшилась. Если в первой половине июля хотя бы выполнялся странный (явно заниженный) план накопления угля на складах ТЭС (например, по состоянию на 12 июля на складах было 1,2 миллиона тонн угля), то к началу августа нет и этого: на складах находится 0,8 миллиона тонн при плане свыше 1,2 миллиона. К тому же такой объем запасов является рекордно низким за все времена. Добавим, что в прошлом году удалось накопить 2,5 миллиона тонн. И все равно этого не хватило: уже в январе энергоблоки ТЭС либо работали с колес, либо вынуждены были переходить на газ/мазут, либо просто отключались.
Во многом ситуация усугубилась из-за того, что спекулянты-трейдеры, зарабатывающие на украинском энергорынке, в июле стали играть на понижение, и в отдельные дни цена в сегменте "на сутки вперед" (а его доля превышает четверть от всего потребления, включая бытовых потребителей) падала до 20-30 копеек за киловатт-час, что делало производство электроэнергии глубоко убыточным практически для любого вида генерации, а уж для тепловой и подавно. При этом сами спекулянты, которые не являются ни производителями, ни потребителями электроэнергии, зарабатывали в июле десятки миллионов гривен просто из воздуха. Такие схемы заработка появились на Украине благодаря внедрению два года назад новой якобы европейской модели энергорынка и, конечно же, покровительству со стороны регулятора и офиса президента.
Оборотной стороной происходящего стало то, что энергоблоки ТЭС начали просто останавливать: в отдельные дни работало менее трети всех имеющихся на Украине мощностей. Само собой, не на что стало осуществлять и закупки угля — даже для текущего потребления, не говоря о создании запасов. Разумеется, регламентные работы, связанные с подготовкой к зиме, не проводятся по той же причине: большинство ТЭС сейчас находится глубоко в долгах в предбанкротном состоянии.
Во второй половине июля, когда ситуация подошла непосредственно к возможности веерных отключений и украинская сторона даже провела предварительные консультации с белорусской о возможности осуществления срочных аварийных поставок, НКРЭКУ все же вынужден был внести некоторые изменения в правила работы рынка, сокращавшие возможности для спекуляций (но не ликвидировавшие их). От дна цена оттолкнулась, но этого оказалось явно недостаточно. К тому же она в любом случае упиралась в установленный регулятором предел: даже после повышения 18 июля он составлял 1,24 гривны за киловатт-час ночью и 2,66 гривны (7,3 рубля) — днем. Теперь эти предельные значения увеличены соответственно до двух и четырех гривен. По мнению участников рынка, это означает, что в ближайшее время дневная цена на электроэнергию для промышленных потребителей подрастет аккурат до четырех гривен (11 рублей) за киловатт-час. То есть в разы относительно спекулятивного июльского "дна" и примерно вдвое относительно нормального состояния рынка. Это коснется большинства промышленных потребителей, кроме крупнейших, имеющих прямые договоры, согласно которым они гарантируют оговоренный уровень потребления. Но в более отдаленной перспективе процесс затронет и их, поскольку цены в прямых договорах повысятся пропорционально повышению цен на рынке.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Линии электропередачи в Киеве
Разумеется, пожертвовать интересами промышленности решено, чтобы сохранить низкую цену для населения, а вместе с ней и стабильность общественного мнения относительно Зеленского, для которого рейтинги являются своеобразным фетишем.
Кроме того, в украинских политических кругах ходят слухи о возможности проведения нынешней осенью досрочных парламентских, а может, даже одновременно парламентских и президентских выборов — по инициативе самого Зеленского. Цели тут очевидны: продлить пребывание во власти, пока на это есть хотя бы какие-то шансы. Разумеется, рост тарифа на электроэнергию похоронил бы любые перспективы на переизбрание для самого Зеленского или возможность сохранения его фракцией ведущей роли в Верховной раде.
Но позволит ли нынешняя жертва решить проблемы в энергогенерации, на энергорынке и обеспечить надлежащую подготовку к осенне-зимнему периоду? Однозначно нет.
Во-первых, как уже указывалось выше, определенные шаги по сокращению возможностей для манипулирования рыночными ценами со стороны спекулянтов-трейдеров сделаны. Но далеко не все необходимые: например, предельно низкая цена в десять копеек за киловатт-час оставлена. И наверняка не зря. Спекулянты и ранее действовали под "крышей" НКРКЭУ. Нельзя исключить, что в погоне за серьезными деньгами чиновники не откажут им в покровительстве уже в новых условиях и при новых схемах.
Во-вторых, на дворе уже август, и накопить должное количество угля, а тем более провести все необходимое регламентные работы представляется крайне сложным уже в силу просто дефицита времени.
В-третьих, украинского угля для обеспечения необходимых запасов просто физически не хватит: добыча в стране упала до такого уровня, что его просто недостаточно для тепловой генерации. Импортный же уголь нынче стоит очень недешево, что-то около 130 долларов за тонну. А это слишком дорого для ТЭС даже при цене электроэнергии в четыре гривны за киловатт-час.
Поэтому принятые меры скорее позволят оттянуть пик энергокризиса на месяц-другой — параллельно хорошенько ударив по остаткам украинской промышленности. Примечательно, что даже повышение тарифов для населения (после выборов или в случае отказа от них) на ситуацию уже тоже повлиять не успеет. Закупки электроэнергии у Белоруссии и России становятся все неизбежнее, а необходимые объемы все больше.

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