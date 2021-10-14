Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Зеленский готовит Украину к тому, на что не решался даже Порошенко – эксперт
Раскрыта причина настойчивости Нуланд приехать в Россию
"Нормандский формат" на связи: Зеленскому придётся услышать то, чего о...
"Это полная зрада": Политолог сделал "парадоксальный вывод" ...
Главная / Аналитика

Украина развязала "холодную войну": кому стоит бояться

14 октября 2021, 10:25  •  146 • Аналитика
© AFP 2021 / Sergei Supinsky
Отопительный коллапс на Украине, о котором много говорили и неоднократно предупреждали, разворачивается прямо на глазах. Несколько украинских областей и городов уже объявили чрезвычайную ситуацию — пока из-за отсутствия газа для отопления коммунальных и бюджетных учреждений. В частности, так уже поступили в совсем не северных Закарпатской, Хмельницкой и Одесской областях, а также в Чернигове и Ивано-Франковске. И это не предел — в ближайшее время следует ожидать стремительного расширения этого перечня.
Но проблема касается не только коммунальных и бюджетных учреждений, включая социальные объекты (детские сады, школы и больницы), но и старта отопительного сезона для населения: во многих городах он не начался вопреки установленным требованиям и заявлениям правительства о стопроцентной готовности к его началу.
Конечно, трескучих морозов на Украине пока нет. Худо-бедно можно просуществовать и без отопления. Однако зимние перспективы ввиду довольно низких запасов газа и мизерных запасов угля, а также мировых цен на энергоносители как никогда угрожающие. А подкрепляются они еще и отказом украинского руководства даже от попыток договориться о прямых поставках газа из России.
На Украине начало отопительного периода регламентируется приказом Министерства топлива и энергетики еще от февраля 2007 года, согласно которому он начинается, если среднесуточная температура воздуха на протяжении трех суток подряд составляет восемь градусов Цельсия и ниже. Что же касается социальных объектов, то в прежние годы, как правило, отапливать их начинали раньше — по решению местных органов власти.
Что же имеем сегодня? Например, в Чернигове среднесуточная температура остается устойчиво ниже восьми градусов с 5 октября (пошла вторая неделя), в Конотопе — с 6 октября, в Ровно — с 7 октября и так далее. Почти по всей стране фиксируются первые утренние морозцы. Однако отопительный сезон, разумеется, нигде не начался: стопроцентная готовность — она такая. Но не отапливается не только жилье: в таких условиях мало где к отоплению подключают и упомянутые социальные объекты.
Тонкость тут в том, что цена газа для предприятий теплокоммунэнерго под поставки тепла населению была согласована еще в начале лета. Составила она 7,42 гривны (20,5 рубля) за кубометр без учета доставки. Да, поставки "Нафтогаз" будет осуществлять на основе кабальных договоров, предусматривающих, в частности, предоплату, и в ограниченных объемах (по мнению, тепловиков, они составят 75-80 процентов от необходимого объема, остальное придется докупать на бирже), но это хоть что-то на фоне сегодняшних 36-37 гривен (100-102 рубля) за кубометр на украинском рынке.
А вот для коммунальных и бюджетных учреждений, ответственность за содержание которых лежит на местных властях, газа по такой цене не нашлось.
Только в конце сентября на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей под председательством Зеленского правительство, "Нафтогаз", Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подписали меморандум о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере поставок тепловой энергии и горячей воды в отопительном периоде 2021-2022 годов.
В нем закрепили обязательство "Нафтогаза" по поставке газа предприятиям теплокоммунэнерго по упомянутой цене 7,42 гривны за кубометр в обмен на отказ местных органов власти от повышения тарифов. Последнее сомнительно как из-за необходимости докупать часть газа на рынке, так и поскольку не все местные власти приняли участие в работе конгресса.
© Фото : Сергей Старостенко
Офис компании "Нафтогаз" в Киеве
Но важнее другое: в меморандуме наконец вспомнили о бюджетных учреждениях, для которых определили льготный тариф в 16,4 гривны (45 рублей) за кубометр без учета доставки. Плюс центральная власть пообещала местным властям компенсировать возникающие в связи с этим дополнительные расходы местных бюджетов — но только в следующем году. А пока, мол, выкручивайтесь как хотите. А этих самых дополнительных расходов возникнет немало, ведь в сметах газ для снабжения теплом бюджетных учреждений заложен на уровне примерно шести гривен, то есть на десять гривен ниже, чем по обещанному льготному тарифу. Откуда местные власти возьмут дополнительные десяток-другой миллиардов гривен — вопрос, не имеющий ответа.
Но и это не все, потому что одно дело обещать, другое — сдержать обещание. "Нафтогаз" меморандум подписал, но типовой договор под поставку газа по 16,4 гривны готовить не торопится. А главное — на тендеры по закупке тепла бюджетными учреждениями он просто не заявляется. Соответственно, детские сады, школы и больницы, которые обязаны закупать газ (или тепло из него) через тендеры и наперед, сейчас могут его купить только по рыночной цене, то есть по 36-37 гривен за кубометр. Разумеется, таких денег у них нет, а местные власти зачастую тоже не могут оплатить огромные дополнительные расходы, поскольку на Украине более 80 процентов консолидированного бюджета перераспределяется через Киев, а местные бюджеты в основном нищенствуют.
Отсюда и парад "чрезвычайных ситуаций". ЧС позволяет сегодня отказаться от проведения тендеров на закупку газа в конце октября-ноябре по рыночной цене, в надежде на то, что завтра это можно будет сделать по упрощенной переговорной процедуре (разрешена в рамках ЧС) у "Нафтогаза" и по обещанной цене. Если же обещания так и не будут выполнены, всю систему теплоснабжения ждет коллапс. В школах и больницах уже сейчас откровенный "холодильник". Школьников начали спонтанно отправлять на досрочные каникулы, а вчера это официально порекомендовало сделать и Министерство образования, прикрывшись коронавирусом. В ноябре с каникул они могут не выйти, а заодно придется закрывать и другие бюджетные учреждения.
Но даже если ситуация вернется в русло взятых на себя сторонами меморандума обязательств, роста неплатежей и накопления долгов, резкого увеличения дефицитов бюджетов разных уровней, скандалов и тому подобных событий избежать точно не удастся.
Но серьезнее другое: Украине зимой реально светит нехватка энергоносителей. Общие извлекаемые запасы газа в хранилищах менее 14 миллиардов кубометров, и с начала октября они сокращаются. При этом "Нафтогазу" принадлежит лишь около десяти миллиардов кубометров из них. Запасы угля на складах ТЭС и ТЭЦ находятся на критически низком уровне — менее 800 тысяч тонн при плане 2,8 миллиона. Цены на оба вида энергоносителей, которые Украина закупает с немалой коррупционной составляющей, на европейском рынке космические. При этом от коррупционной "ренты" украинская власть отказаться не готова ни при каких обстоятельствах. И это не говоря о том, что зимой может не найтись желающих продавать тот же газ на любых условиях.
Другими словами, все идет к тому, что зимой в сводках новостей замерзающая Украина сможет составить конкуренцию мерзнущей Великобритании. И даже ясно, кого эти государства дуэтом обвинят в энергетической катастрофе.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники





146
Источник
Похожие новости
13 октября 2021, 09:20
У США незаметно отобрали их самое хитрое оружие
12 октября 2021, 11:45
Граждане не хотят делать прививки. А разве могло быть иначе?
12 октября 2021, 08:50
Кнут или печеньки: что на самом деле везет Нуланд в Россию
13 октября 2021, 09:20
Франция узнала о себе правду: ее элиты насиловали детей
12 октября 2021, 19:20
Как владелец «Интерстроя» Евгений Кабанов не понял намеков, и почему ему не помогло письмо Дональду Трампу
12 октября 2021, 09:25
Затопленные шахты российского Донбасса продолжают кормить чиновников
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
11 октября 2021, 14:45
Стало известно о невозможной для Нуланд встрече в Москве
13 октября 2021, 00:35
"Половина армии сразу перейдёт к России": Болгарские читатели о "победном" плане Украины
11 октября 2021, 01:20
Китаевед оценил визит замгоссекретаря США Нуланд в Россию: "Получат по двум Тайваням сразу"
08 октября 2021, 02:45
"Уже нечего стесняться": Советник офиса Зеленского высказался о войне за Крым
13 октября 2021, 00:35
Британские журналисты челом бьют: Русские, простите, это была ложь
12 октября 2021, 18:45
Ультиматум Киева расстроил переговоры по Донбассу: Представитель Франции не сдержалась
11 октября 2021, 10:05
"Он всем отомстит": кто и зачем свалил канцлера-вундеркинда
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.