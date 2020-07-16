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Украина разрывает минские соглашения и выходит из договорённостей, согласованных Совбезом ООН

16 июля 2020, 15:00  •  40 • Украина
Верховная Рада приняла постановление №3809 об отказе от проведения местных выборов в Луганской и Донецкой областях (не только на неподконтрольных территориях, а вообще) 25 октября, если Россия не выполнит пять требований украинской стороны. По сути, это фактическая денонсация минских договорённостей Украиной в одностороннем порядке, но интрига здесь в том, что Киев пытается шантажировать Москву, увязывая снятие санкций с передачей под контроль украинских военных границ народных республик.
Местные выборы на Донбассе, таким образом, проводится не будут. Украина откровенно и публично наплевала на негласные договорённости с Москвой – из-за которых выборы не провели ещё несколько лет назад, и всякий раз откладывали. По сути, мало кто сомневался, какова истинная цена тех договорённостей Владислава Суркова. Но теперь Украина эту цену сама же и указала – один плевок.
Теперь о санкциях. Выдвигая России ультиматум – пять условий, которые следует выполнить, чтобы отменить санкции, – Киев намеренно пошёл вразрез с минскими договорённостями. Условия Украины таковы: Россия должна вывести всю военную технику из народных республик, восстановить полный контроль Украины над границами народных республик с Россией, разоружить все вооружённые формирования в ДНР и ЛНР и восстановить в республиках украинский конституционный строй. Другими словами, передать полный контроль над Донецком и Луганском и тихонько отойти в сторонку, пока украинская сторона станет казнить и миловать «сепаратистов» и «предателей».
В общем, минские договорённости как базовый документ для урегулирования ситуации на Донбассе, утверждённый Совбезом ООН, для Украины – пустой звук. В чём и расписалось парламентское большинство. Накануне вице-премьер Украины Алексей Резников объявил, что минские соглашения нужно менять, и тогда ему ответил Дмитрий Козак: если в ближайшее время заявление Резникова не будет опровергнуто, это будет воспринято Россией как выход Украины из минских соглашений в одностороннем порядке. Теперь заявление Резникова не просто «не опровергнуто», а подтверждено.

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