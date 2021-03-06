Украина разрешит не платить налоги своим гражданам • 102 • Аналитика © AFP 2021 / Sergei Supinsky На днях от имени Владимира Зеленского в Верховной раде был зарегистрирован законопроект о налоговой амнистии. Обычно налоговая амнистия — это предоставляемая государством возможность в течение ограниченного периода времени легализовать без штрафов и других видов преследования, только с уплатой специального сбора (как правило, по сниженной относительно обычных налогов ставке), доходы (активы), с которых ранее налоги уплачены не были. Главной целью мероприятия является начало взаимодействия государства и налогоплательщиков-уклонистов с чистого листа. Что нередко сопровождается усилением налогового контроля и санкций за нарушение налогового законодательства и происходит в рамках налоговой реформы. Еще одна важная цель — привлечение в страну ранее выведенных из нее гражданами капиталов. Налоговая амнистия, как правило, направлена на вовлечение в правовое поле наиболее богатой прослойки граждан. Некоторая фискальная выгода от легализации активов является приятным довеском, но целью обычно не является. Но Украина — страна необычная. Зарегистрированные от имени Зеленского законопроекты направлены прежде всего на получение дополнительных доходов бюджетом. Причем в первую очередь за счет широких слоев населения, имеющих какие-то накопления и активы, путем фактического введения презумпции виновности. При этом налоговая реформа параллельно не проводится. Результат такой налоговой амнистии наверняка будет провальным. Тем более что для нее нет и необходимых условий, о которых будет сказано ниже. Выиграют разве что сотрудники создаваемого Бюро экономической безопасности, которые после ее завершения смогут произвольно предъявлять претензии не участвовавшим в амнистии гражданам. Доказывать свою правоту при этом придется последним. Налоговые амнистии не являются явлением совсем уж диковинным. Они проводились в разное время в самых разных странах. Едва ли не наиболее успешными считаются налоговые амнистии, проведенные в 1999 году в Ирландии и в 2006-2007 годах в Казахстане. В Ирландии амнистии сопутствовало усиление налогового контроля и увеличение штрафов на фоне либеральной в рамках ЕС налоговой системы. Налоговая амнистия привела к саморазоблачению почти 3,7 тысячи уклонистов, от которых бюджет получил 227 миллионов евро. В Казахстане были легализованы активы на сумму, составляющую 8,7 процента ВВП страны. Изюминкой кампании было то, что все поданные декларации подлежали уничтожению после ее завершения. Вслед за Казахстаном по его лекалам налоговую амнистию попыталась провести Киргизия. Результат получился ошеломительным: в мероприятии не принял участие ни один человек. Причины очевидны: в стране отсутствовали необходимые условия — экономическая и политическая стабильность, доверие к власти. Что же касается Украины, то тут в наличии целый букет неблагоприятных условий: 1 Тотальное недоверие населения и бизнеса к власти, отягощенное принятием ею решений о применении санкций к собственным гражданам и внесудебном блокировании/изъятии активов. 2 Абсолютная политическая и экономическая нестабильность, да еще и с возможным скатыванием к горячей фазе противостояния в Донбассе. 3 Отсутствие какой-либо конфиденциальности информации в стране, в которой уже столько лет функционирует сайт "Миротворец", а переговоры президента страны с президентом США "сливаются" в открытый эфир. Именно в таких условиях на Украине решили провести налоговую амнистию. Да еще и на каких условиях! Декларированию подлежат денежные активы, имущество и имущественные права. При этом наличные денежным активом не считаются. Деньги в наличной форме задекларировать будет просто нельзя: если они не выведены за границу, их нужно будет нести в украинский банк. Это притом что Национальный банк с 2014 года уничтожил более сотни коммерческих банков — больше половины от всех, работавших до Майдана. И процесс этот, хоть и пошел на спад, но не остановился: в декабре НБУ "прихлопнул" очередной банк. При этом государство в случае банкротства банка гарантирует вкладчикам возврат всего 200 тысяч гривен, то есть чуть больше семи тысяч долларов. Можно себе представить очередь из желающих легализовать свои миллионы, играя в банковскую рулетку. Стоимость неденежных активов декларанту придется подтверждать за свой счет путем проведения их оценки. Декларантами не смогут быть лица, которые в любом периоде начиная с 1 января 2005 года подавали или должны были подавать декларации в рамках законодательства о предупреждении коррупции. Другими словами, из круга декларантов выпадают чиновники, судьи, прокуроры и тому подобные. Хотя, конечно, это не исключает возможности декларирования их активов на родственников. Даже если человек хочет и имеет право подавать декларацию, то его активы не будут восприняты государством в качестве объектов декларирования в случае проведения в их отношении досудебного следствия по признакам уклонения от уплаты налогов. Разумеется, человек вполне может не знать, что в отношении каких-то его активов такое следствие ведется. То есть появляется еще одна рулетка. Любопытны и нюансы, связанные с налогообложением задекларированного. Пять процентов придется заплатить от денежных средств, размещенных в украинских банках, а также от стоимости прочих активов, находящихся на Украине. Девять процентов в отношении того же, но размещенного за рубежом. А вот в случае покупки декларантом облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), он отделается уплатой 2,5 процента. Это притом что выплата ОВГЗ гарантируется государством в полном объеме и по ним можно будет получить около десяти процентов дохода, не облагаемого налогом в отличие от доходов по депозитам. Фишка тут в том, что ОВГЗ не продаются с прилавков как пирожки. Из-за особенностей приобретения ОВГЗ (плата за открытие и сопровождение инвестиционного счета, оплата комиссий за проведенные операции) овчинка хоть как-то стоит выделки только на крупных суммах — скажем, от миллиона гривен. То есть этот вариант будет интересен и доступен ограниченному кругу лиц. Предусмотренное в рамках налоговой амнистии декларирование активов — дело добровольное. Но есть нюанс. Если лицо декларацию не подало, то состав и объем активов, по которым государство считает налоги уплаченными по умолчанию, ограничен наличием: — или одной квартиры площадью до 120 квадратных метров, или дома до 240 квадратных метров на территории Украины (измерением площади здесь и далее гениально уравнивается недвижимость на Крещатике и где-нибудь в Крыжополе);

или одной квартиры площадью до 120 квадратных метров, или дома до 240 квадратных метров на территории Украины (измерением площади здесь и далее гениально уравнивается недвижимость на Крещатике и где-нибудь в Крыжополе); — объектом нежилой недвижимости площадью до 60 квадратных метров;

объектом нежилой недвижимости площадью до 60 квадратных метров; — земельного участка до двух гектаров в селах и до 0,1 гектара в городах;

земельного участка до двух гектаров в селах и до 0,1 гектара в городах; — легкового транспортного средства с объемом двигателя до трех литров и стоимостью до 80 тысяч долларов;

легкового транспортного средства с объемом двигателя до трех литров и стоимостью до 80 тысяч долларов; — стоимости всех остальных активов, включая денежные сбережения, в сумме до 400 тысяч гривен (14 тысяч долларов). Уплата налогов со всех активов, имеющихся у лица сверх перечисленного, государством подвергается сомнению. То есть вводится презумпция виновности — причем отнюдь не для толстосумов, а для довольно широких слоев населения. Что Россия может противопоставить новым западным санкциям В итоге именно перед широкими слоями населения ставится выбор: декларировать активы и платить с них налоги (даже в случае законного получения доходов) или же иметь риск столкнуться с интересом силовых органов. Дотянуться до иностранных активов более обеспеченных сограждан у них вряд ли получится: руки коротки. То есть конечная цель законопроекта — максимально ограбить население и, по возможности, политических оппонентов. Что совпадает с целями других инициатив власти вроде законопроекта о коллаборационизме или бесконечных санкций Зеленского. Впрочем, в украинских условиях люди скорее рискнут столкнуться с презумпцией виновности, чем побегут декларировать активы. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

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