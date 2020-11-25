Украина разочаровала Россию отношением к инциденту в Керченском проливе

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В Крыму предупреждают Незалежную об опасности подобных провокаций

Киев не сделал выводов из инцидента в Керченском проливе. Спустя два года после устроенной по приказу экс-главы Незалежной Петра Порошенко провокации обстановка вокруг Крыма продолжает оставаться очень напряженной. Об этом заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постпредстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

"Украинская сторона так ничего не поняла и ничему не научилась",

– с сожалением констатировал эксперт. Он указал, что "заокеанские хозяева" Незалежной позволяют себя бряцать оружием у российских границ, а президент Украины Владимир Зеленский усиливает агрессивные настроения своей "Крымской платформой", собирая вокруг зарубежных сторонников возвращения Крыма под власть Киева.

При этом на Украине даже не думают наказывать Порошенко, отправившего военнослужащих на прорыв российской границы. По крайней мере, об уголовном деле по факту превышения Порошенко служебных полномочий ничего не слышно, указал Молохов в комментарии РИА "Новости".

Корабли ВМС Украины нарушили границу РФ, пытаясь пробиться в Керченский пролив, 25 ноября 2018 года. Требование российской стороны остановиться они проигнорировали. В результате силовой операции украинские моряки и агенты спецслужб были задержаны. После переговоров с президентом Владимиром Зеленским 7 сентября 2019 г. украинцы были переданы Киеву.

На днях американский самолет устроил опасную провокацию на Черным морем.