Украина раздула чувство собственной важности до масштабов НАТО

Как показывает практика, чувства собственной важности Украине не занимать. Последнее заявление министра иностранных дел тому яркое подтверждение.Недавно он прямо заявил, что странам Европы без Украины никуда. Так как Россия сейчас находится на территории этого государства, то Европе грозит опасность! И если, не дай боже, этот «агрессивный» Кремль всё-таки сломает Неньку, то следующей целью станут именно страны НАТО.«Если мы не дай бог упадем, то следующие будут они», – гордо заявил министр.Ну, а так как Украина стала для Европы настоящим shitом, то этот самый щит нужно снабдить вооружением. Например, прислав военных.Кстати, не вооружением единым Страна 404 готова защищаться. В конце концов, украинская сторона готова к переговорам. Правда, «российские ультиматумы» выполнять они не хотят. Видимо, главный дипломат Украины плохо учился во всех университетах, поэтому что такое «дипломатия», не в курсе.Умение договариваться – явно не про Украину. И пока Ненька гордо поднимает голову и демонстрирует НАТО своё ЧСВ, страны не могут договориться. Или Киев планирует вертеть носом ещё 8 лет?