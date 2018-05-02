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Украина расширила санкции против России

02 мая 2018, 20:24  •  222 • Украина

КИЕВ, 2 мая. /ТАСС/. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) расширил в среду санкции в отношении российских юридически и физических лиц. В частности, совбез синхронизировал санкции со списком Минфина США, который был опубликован 6 апреля, а также продлил действие ограничительных мер, введенных в предыдущие годы.

Кроме того, санкции введены в отношении лиц, "причастных к информационной и киберагресии" против Украины, к "противоправным действиям против граждан Украины, которые незаконно удерживаются в России", а также против депутатов Государственной Думы и членов Совета Федерации.

"Санкции вводятся по инициативе кабинета министров Украины, Службы безопасности Украины, Национального банка Украины на три года или бессрочно в отношении физических и юридических лиц", - говорится в сообщении пресс-службы СНБО.

Список лиц и компаний, в отношении которых введены санкции, пока не опубликован.

Синхронизация со списком США

В выступлении перед началом заседания Совбеза президент Украины Петр Порошенко сообщал, что Украина таким образом скоординирует новые санкции со списком министерства финансов США, которые связаны "как с использованием химического оружия в центре Европы, в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента РФ на территории оккупированного Крыма".

Власти США 6 апреля объявили о введении санкций в отношении 38 российских физических и юридических лиц, в том числе против "Рособоронэкспорта", "Российской финансовой корпорации" и "Русала". В черные списки также попали глава "Газпрома" Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, гендиректор "Сургутнефтегаза" Владимир Богданов, член правления "Сибура" Кирилл Шамалов, бизнесмены Игорь Ротенберг, Олег Дерипаска и Сулейман Керимов.

Санкции Украины против России

Украина уже ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц, среди которых были российские чиновники, политики, руководители предприятий, журналисты, некоторые жители Донбасса, концерн "Алмаз-Антей", Газпромбанк, "Аэрофлот" и т. д.

В 2017 году Украина также ввела санкции в отношении российских компаний интернет- и медиаотрасли, таких как Mail.ru Group, "Яндекс", "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Также под ограничительные меры попал ряд российских СМИ: медиахолдинг РБК, "Звезда", "ТНТ", "Москва Медиа", "Россия сегодня" (РИА "Новости"), "Наше радио", "НТВ-Плюс", НТВ, "Первый канал", "Россия 24", "РТР-Планета", а также производители антивирусного программного обеспечения "Лаборатория Касперского", "Доктор Веб" и поставщики популярных ERP-систем ООО "1С", ООО "Корпорация "Парус", ЗАО "Галактика Центр".

Глава украинского государства 9 февраля 2018 года ввел в действие решение СНБО, которое касается дополнительных мер по противодействию якобы "информационной агрессии" РФ. Однако документ засекречен и его содержание неизвестно.

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