Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре

Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.

«Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — заявил Гончарук в своём видеоблоге на YouTube.

Премьер-министр также отметил, что переговоры продолжатся через пару недель, когда «несколько ключевых министров поедут в США в офис МВФ».

По его словам, на встрече должна быть достигнута предварительная договорённость о составе и структуре программы.

Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что украинская сторона собирается продолжить переговоры с МВФ через две недели в Вашингтоне.

27 сентября Гончарук сообщил о начале обсуждения с представителями фонда новой программы помощи.