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Украина рассчитывает на подписание новой программы с МВФ в декабре

30 сентября 2019, 13:24  •  82 • Украина
Украинский премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что правительство Украины рассчитывает подписать новую трёхлетнюю программу с Международным валютным фондом (МВФ) в декабре.
 
РИА Новости
 

«Это начало переговоров, которые будут продолжаться как минимум несколько месяцев до того момента, как в декабре, как мы это планируем, будет подписана новая программа», — заявил Гончарук в своём видеоблоге на YouTube.  

Премьер-министр также отметил, что переговоры продолжатся через пару недель, когда «несколько ключевых министров поедут в США в офис МВФ».

По его словам, на встрече должна быть достигнута предварительная договорённость о составе и структуре программы. 

Ранее первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова заявила, что украинская сторона собирается продолжить переговоры с МВФ через две недели в Вашингтоне.

27 сентября Гончарук сообщил о начале обсуждения с представителями фонда новой программы помощи. 

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