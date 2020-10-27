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Украина расписалась в политическом самоубийстве. Киев сделал противоречивое признание по Донбассу

27 октября 2020, 06:20  •  114 • Политика
Украина расписалась в политическом самоубийстве после откровений вице-премьера страны. Чиновник сделал противоречивое признание по Донбассу.
Заместитель премьер-министра Украины Алексей Резников, который курирует вопросы "реинтеграции оккупированных территорий", заявил, что отказ от выполнения Минских соглашений - это самоубийство. В то же самое время чиновник призвал отказаться от подписанной и согласованной всеми редакции "Минска-2", поскольку она "не работает".
Невозможно выполнить (Минские соглашения) хотя бы потому, что сначала должна быть взята под контроль граница, а затем проведение местных выборов, - отметил Резник, выступая на украинском телеканале "Украина 24".
Напомним, что вторые Минские соглашения, которые представляют собой мирный план по урегулированию конфликта в Донбассе, были подписаны ещё в 2015 году, однако с тех пор украинские власти не выполнили ни одного из взятых на себя обязательств.
Сегодня Украина говорит, что не будет давать Донбассу особый статус и проводить там местные выборы, пока ей под контроль не передадут участок границы с Россией. Таким образом украинская сторона возражает против условий, которые в 2015 году были подписаны экс-президентом Петром Порошенко (сегодня он выступает против них) и в 2019 году были подтверждены на парижском саммите Нормандской четвёрки нынешним президентом Владимиром Зеленским. Россия и республики Донбасса выдвинутый Украиной ультиматум отвергают, опасаясь, что ВСУ, получив под контроль участок границы, просто зачистят всю территорию Донбасса.

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