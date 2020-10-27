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Украина распадётся на три части: Участь Незалежной решил результат выборов - политолог

27 октября 2020, 04:30  •  125 • Политика
Как считает политолог Сергей Марков, участь Незалежной можно спрогнозировать по результатам местных выборов. Он не исключает, что Украина в итоге развалится на три части.
В случае очередного политического кризиса Украина может развалиться на три независимых государства. Таким прогнозом с РИА ФАН поделился директор Института политических исследований и член Общественной палаты России Сергей Марков.
Он ссылается на предварительные результаты местных выборов, согласно которым партия действующего президента Владимира Зеленского "Слуга народа" потерпела сокрушительное поражение. При этом укрепляют позиции "карманные партии" глав регионов, которые доминировали в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске и других крупных городах.
Это позволяет предположить, что в будущем процесс децентрализации на Украине продолжится. При этом чётко видно, что страна уже условно поделена на три части: русскоязычный юго-восток, униатский запад и традиционная Малороссия.
"Я считаю, что это было бы благом для Украины - разделение её на несколько стран, поскольку совершенно очевидно, что в нынешнем своем составе эта страна не может существовать", - поведал он.
Как пишет газета "Взгляд", поражение партии "Слуга народа" говорит о полном провале её идеологической концепции. Движение создавалась в качестве центристской силы, которая должна была перезагрузить "майданный проект", однако трусость Владимира Зеленского и непрофессионализм его команды не позволили достичь поставленных целей.
"Избиратели остались на флангах - адекватные или пророссийские голосуют за "Оппозиционную платформу - За жизнь", майданутые уходят в ряды порошенковской "Европейской солидарности". А те, кому большая геополитика не интересна, поддерживают местные партии, защищающие интересы регионального олигархата", - отметил политолог Геворг Мирзаян.

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