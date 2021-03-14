Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Ставят мою скамью в машину и идут на меня»: отбившемуся от грабителей кочергой ...
Украинский министр озвучил время начала "открытой войны" в Донбассе
«Месть неотвратима» – в Киеве рассказали о смертельной обиде ЦРУ на Зеленского
"Америкой руководит труп": В США начали прозревать после избрания Джо ...
Главная / Аналитика

Украина раскрыла свою стратегию стойкости: в 2025 году все удивятся

14 марта 2021, 09:00  •  265 • Аналитика
© РИА Новости / Стрингер
На этой неделе украинское правительство на своем заседании утвердило проект Стратегии экономической безопасности Украины на период до 2025 года. Для введения документа в действие осталось два формальных шага: подписание соответствующего указа президентом Зеленским и его обнародование.
Заместитель министра экономики Светлана Панаиотиди чуть ли не с придыханием рассказывала, мол, впервые на законодательном уровне определено понятие экономической безопасности, а также основные вызовы для безопасности Украины и пути их преодоления. Даже захотелось поверить. Если бы не было известно, что Панаиотиди — гражданская жена главы "Нефтегаза" Коболева, который является едва ли не главным ликвидатором экономического суверенитета Украины.
Да и вообще: чем меньше на Украине остается экономики, тем больше появляется всевозможных стратегий и программ по ее поддержке, которые на самом деле не нацелены на выполнение, не выполняются, а к моменту прихода срока отчета по ним — как правило, уже даже не вспоминаются. То есть являются имитацией работы и предметом карго-культа.
Оценивая с точки зрения экономической безопасности десятилетие работы "папередников" в 2010-2019 годах, авторы стратегии признали состояние экономической безопасности неудовлетворительным. Равно как и таких ее составляющих, как финансовая и производственная безопасность. Еще хуже дела с внешнеэкономической, инвестиционно-инновационной и макроэкономической безопасностью: их состояние оценено как опасное.
Главными причинами описанных проблем авторы определили "вооруженную агрессию Российской Федерации, временную оккупацию части территории Украины", а также использование экономических инструментов влияния (в частности, санкций к украинским товарам и услугам, влияния на другие государства с целью принятия решений, противоречащих экономическим интересам Украины) как одного "из способов ведения гибридной войны Российской Федерации против Украины". Упоминаются, конечно, по разным направлениям и такие причины, как низкий уровень бюджетной дисциплины, высокий дефицит бюджета, потеря доходов из-за уклонения от уплаты налогов и даже деиндустриализация экономики, ее технологическая отсталость, износ основных средств, чрезмерное проникновение импорта на внутренний рынок, сырьевая структура экспорта, высокий уровень коррупции и многие другие явления, загоняющие украинскую экономику в гроб. Совсем неупомянутой осталась разве что проблема фактического внешнего управления, под которое Украина попала в результате Майдана, порождающая нерешаемые экономические проблемы. Но данная тема, разумеется, на Украине полностью табуирована. Зато проблемы, создаваемые Россией, все равно выделены как главные. Невзирая даже на то, что оценивался период с 2010 года, в котором четыре года из рассматриваемых десяти лет были домайданными. И не говоря о том, что перечисленные выше проблемы и ряд других с Россией вообще никак не связаны.
Целью государственной политики в сфере обеспечения экономической безопасности определено достижение основных национальных экономических интересов и экономического суверенитета.
В стратегии определены базовые понятия "экономическая безопасность", "национальные экономические интересы", "экономическая стойкость" и "экономический суверенитет".
Экономическая безопасность — это состояние экономики, при котором достигаются основные национальные экономически интересы и обеспечивается экономический суверенитет.
Основными национальными экономическими интересами является обеспечение экономической стойкости, высокой конкурентоспособности украинской экономики в мировой экономической среде, интеграция в европейское экономическое пространство и достижение на этой основе высоких стандартов жизни населения.
Экономическая стойкость — способность экономической системы выдерживать влияние шоков, в частности возникающих вследствие реализации внутренних или внешних угроз, и продолжать свое устойчивое экономическое развитие.
Экономический суверенитет — независимость государства в реализации внешней и внутренней экономической политики с соблюдением и выполнением взятых на себя международных обязательств.
Определения, конечно, любопытны.
Например, способность экономик Афганистана и Сомали выдерживать влияние внутренних и внешних шоков и даже в некотором смысле "продолжать свое устойчивое развитие" весьма высока. Вряд ли с этим кто-то поспорит. Но экономическая стойкость этих двух стран — сомнительный пример для подражания. Однако по всему видно, что украинское руководство направляет свою экономику именно на такой путь "развития".
Насчет независимости государства в реализации экономической политики, но с соблюдением и выполнением международных обязательств, которые ему навязываются, написано тоже хорошо. С точки зрения нынешних руководителей Украины, это, наверное, и есть экономический суверенитет. Хотя на самом деле полное его отсутствие.
Если добавить к этим двум определениям еще и высокую конкурентоспособность украинской экономики в мировой среде, шансов на которую просто нет, то получится, что экономической безопасности достичь не выйдет даже теоретически. Но в зазеркалье все может быть иначе…
Задачи, которые должны позволить достичь поставленной цели, очевидны. Например, в сфере финансовой безопасности — постепенное сокращение дефицита бюджета, уменьшение уровня неработающих кредитов и так далее. В сфере производственной безопасности — возобновление потенциала высокотехнологических отраслей промышленности (космической отрасли, авиа- и ракетостроения), создание новых возможностей для развития (возобновления) собственного производства полного цикла критически важной продукции и утраченных импортных комплектующих и так далее. То есть задачи поставлены в стиле "за все хорошее, против всего плохого".
А вот с механизмами их решения все куда более грустно. Оказывается, перечисленного выше и многого другого можно будет достичь путем установления целевых ориентиров, осуществления постоянного мониторинга индикаторов экономической безопасности, разработки и реализации органами государственной власти "детализированных планов мероприятий государственной политики по активизации развития" соответствующих сфер, ежегодного составления отчетов и так далее.
То есть на самом деле ни механизмов и инструментов решения хоть каких-то из поставленных задач, ни тем более их ресурсного обеспечения стратегия не предусматривает даже глубоко в теории…
Как при этом Зеленский и Ко собираются к 2025 году, например, износ основных средств в промышленности, строительстве и на транспорте с имеющихся 51-59% (цифры очевидно занижены) довести до 30-40%, долю высокотехнологической продукции в общем объеме реализованной продукции увеличить с 2,9% до семи-двенадцати процентов или вдвое сократить энергоемкость ВВП и так далее? Да никак. Карго-культ не подразумевает, что созданное в его рамках должно работать.
А поскольку эта стратегия наряду с другими стратегиями и программами, которые принимаются на Украине нон-стоп, готовилась именно в рамках карго-культа, то ее единственная цель — быть принятой, чтобы создать видимость работы. До 2025 года о ней сто раз позабудут. А ее авторы с большой долей вероятности будут уже не у дел. Кстати, промежуточных целевых значений они устанавливать не стали. И это лишь свидетельствует о том, что они сами отчетливо осознают и свои перспективы, и перспективы рожденного ими детища.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



265
Источник
Похожие новости
12 марта 2021, 09:20
Киев готов воевать. Запад готов его поддержать
13 марта 2021, 10:05
Украинские "ястребы" призывают сделать Донбасс безлюдным
10 марта 2021, 10:35
Власти пора поговорить с народом
10 марта 2021, 09:40
А у них белых линчуют…
11 марта 2021, 08:35
Премьер Словакии: "Я не убийца". Антироссийская риторика губит европейцев
13 марта 2021, 10:05
Священное право России на Крым
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
10 марта 2021, 08:45
Байден распорядился: Инсайдер назвал дату вероятного наступления ВСУ в Донбассе
12 марта 2021, 06:35
Украинский политолог: Нужно завязывать с «голож*пым героизмом»
08 марта 2021, 22:50
За русский язык вступились… в ЕС: Украинскому министру устроили исторический ликбез
12 марта 2021, 04:45
"Весь мир ставит опыты на людях": Американцы раскрыли, почему "Спутник V" уникальна
13 марта 2021, 07:20
Русские матрёшки сломали мозг американцам: "Я думал, они женщины..."
07 марта 2021, 18:25
Донбасс услышал сигнал России и ощетинился: Украина пошла войной
08 марта 2021, 09:05
"Русские - это ртуть": Стало известно старое пророчество Бисмарка о России
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.