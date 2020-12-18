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Украина раскрыла "планы" России разместить ядерное оружие в Крыму

18 декабря 2020, 20:45  •  12 • Политика
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Киев решил распространять эту мантру не только среди населения Незалежной, но и навязывать ее западным партнерам
В Незалежной не устают "находить" то уже размещенное Россией ядерное оружие в Крыму, то вот-вот готовое там появиться. Очередной подобной страшилкой напугал украинцев и мировое сообщество глава Минобороны Украины Андрей Таран. Своими умозаключениями он поделился в интервью турецким СМИ.
По имеющейся у него информации, Москва якобы осуществляет подготовку к размещению ядерного оружия на полуострове. Министр назвал такие планы РФ серьезной опасностью для "всей Европы и цивилизованного мира".
"Попытка Российской Федерации установить доминирование в Черноморском бассейне является большой угрозой экономике Украины, Турции и других европейских стран", – цитирует пресс-служба оборонного ведомства своего шефа.
Кроме того он пан Таран пожаловался туркам на некие опасные препятствия со стороны РФ свободному судоходству в Керченском проливе. По его словам, Москва подавляет коммуникации средствами радиоэлектронной борьбы, чем мешает навигации воздушных судов и кораблей в Черном море.
"Эту озабоченность также разделяют другие страны региона, в частности, Румыния", – утверждает украинец.
Постамайданные деятели Незалежной неоднократно ранее уже заявляли о наличии российского ядерного оружия в Крыму. Так, в середине ноября нынешнего года популярная говорящая голова воинов света из среды атошников, заместитель СНБО Сергей Кривонос сообщил, что Россия разместила на полуострове целых шесть ядерных боеголовок.
Чуть ранее в том же месяце его непосредственный начальник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов объявил, что Москва только планирует доставить в Республику подобное оружие.
Судя по всему, украинские власти врут не только простым гражданам и своим старшим зарубежным товарищам, но и сами себе.

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