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Украина расколола НАТО, признал Столтенберг

15 ноября 2021, 06:40  •  195 • Политика
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг фактически признал то, что Украина расколола НАТО. Для того, чтобы предоставить её членство в организации, нужно согласие всех 30 стран-участниц Альянса. Но между ним нет консенсуса по данному вопросу.
Тему принятия Украины в НАТО генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг обсудил в программе портала Axios на телеканале HBO. В частности, он признал разочарование украинцев в связи с обещанием членства в Альянсе ещё в 2008 году. Но это обещание и по сей день остаётся не выполненным.
При этом Столтенберг указал на несколько важных нюансов в связи с вопросом принятия Украины в НАТО. Первое, что необходимо сделать Киеву, - "отвечать стандартам" Альянса. В том числе это касается и борьбы с коррупцией. С этим на Украине пока сложно.
Но есть и ещё одна проблема: Украина фактически расколола НАТО. Это пришлось признать и Столтенбергу, который подчеркнул, что для того, чтобы Незалежную приняли, необходимо заручиться поддержкой всех 30 стран-членов НАТО. Однако пока в этом вопросе "консенсуса нет".

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