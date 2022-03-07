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Украина расколола ЕС всего одной просьбой

07 марта 2022, 23:40  •  175 • Политика
Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на их интеграцию в ЕС. Однако членству Украины рады далеко не все. Одной своей просьбой о евроинтеграции Украина расколола Евросоюз. Агентство Bloomberg сообщило, кто против Киева.
Евросоюз начал письменную процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на евроинтеграцию. Информацию подтвердило французское председательство в Совете ЕС в своём Twitter.
"В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдавии, которые обратились с просьбой о приёме в Европейский союз", - говорится в сообщении.
Процедура не скорая и не простая. По крайней мере, обещает быть непростой. Дело в том, что своё официальное мнение по поводу этих просьб должна высказать Еврокомиссия. А затем все 27 стран, входящих в ЕС, должны прийти к согласию и решить, дают ли они добро на предоставление Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидатов.
Однако Украина уже внесла своей просьбой раскол в ряды ЕС. Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что некоторые страны (в их числе Германия и Нидерланды) хотят лишь сосредоточиться на оказании конкретной помощи Киеву. Но не хотят начинать процесс евроинтеграции Украины. Этот процесс в общей сложности может занять не менее 10 лет.
Проблема с Незалежной также состоит в том, что она не отвечает как минимум двум обязательным условиям для рассмотрения заявки о приёме в Евросоюз: на Украине нет политической стабильности и её экономика нежизнеспособна.

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