Украина расколола ЕС всего одной просьбой

Евросоюз начал процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на их интеграцию в ЕС. Однако членству Украины рады далеко не все. Одной своей просьбой о евроинтеграции Украина расколола Евросоюз. Агентство Bloomberg сообщило, кто против Киева.

Евросоюз начал письменную процедуру рассмотрения заявок Украины, Грузии и Молдавии на евроинтеграцию. Информацию подтвердило французское председательство в Совете ЕС в своём Twitter.

"В ЕС начата письменная процедура для подготовки ответов Еврокомиссии на запросы Украины, Грузии и Молдавии, которые обратились с просьбой о приёме в Европейский союз", - говорится в сообщении.

Процедура не скорая и не простая. По крайней мере, обещает быть непростой. Дело в том, что своё официальное мнение по поводу этих просьб должна высказать Еврокомиссия. А затем все 27 стран, входящих в ЕС, должны прийти к согласию и решить, дают ли они добро на предоставление Украине, Грузии и Молдавии статуса кандидатов.

Однако Украина уже внесла своей просьбой раскол в ряды ЕС. Bloomberg со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что некоторые страны (в их числе Германия и Нидерланды) хотят лишь сосредоточиться на оказании конкретной помощи Киеву. Но не хотят начинать процесс евроинтеграции Украины. Этот процесс в общей сложности может занять не менее 10 лет.

Проблема с Незалежной также состоит в том, что она не отвечает как минимум двум обязательным условиям для рассмотрения заявки о приёме в Евросоюз: на Украине нет политической стабильности и её экономика нежизнеспособна.