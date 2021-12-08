|
Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров
08 декабря 2021, 03:35 • 91 • В мире
Президенты России и США провели продолжительную беседу по закрытой линии видеосвязи. В ходе диалога, который длился около двух часов, президенты обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей. Также поднимались темы сотрудничества в сфере кибербезопасности и работы дипломатических представительств двух стран. Лидеры подчеркнули, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты.
РИА Новости © Сергей Гунеев
Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров — уже пятый после вступления Джо Байдена в должность главы государства. На этот раз беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть больше двух часов.
Как сообщили в Кремле, разговор носил откровенный и деловой характер. В частности, президенты обсудили реализацию итогов женевского саммита, который состоялся в июне 2021 года.
Кроме того, лидеры выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности, которая лежит на России и США, стороны будут продолжать диалог.
Украинский вопрос
Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в переговорах. Отмечается, что в ходе беседы Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал «деструктивную линию Киева», которая направлена на демонтаж как минских договорённостей, так и решений, достигнутых в «нормандском формате».
Российский лидер также высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против самопровозглашённых республик Донбасса.
Байден в ответ высказался о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с границей Украины. Он также рассказал о возможных санкциях, которые США и их союзники были бы готовы ввести в случае дальнейшей эскалации.Также на russian.rt.com Утки свободы: как США пытаются убедить европейских союзников в скором «вторжении» России на Украину
Как сообщили в Кремле, комментируя эти тезисы, Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Москву, поскольку именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских границ.
Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден заявил Путину, что он намерен обсудить вызывающие обеспокоенность Москвы вопросы со своими союзниками.
Отвечая на уточняющий вопрос о возможности отвода российских войск, Ушаков обратил внимание на то, что эти подразделения находятся на своей территории и никому не угрожают.
Работа дипмиссий и кибербезопасность
В ходе беседы лидеры также констатировали, что сотрудничество двух стран «по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Это проявляется, в частности, в работе дипломатических миссий.
Как отметил Путин, всё это — следствие активности американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов. Москва была вынуждена реагировать на эти шаги аналогичным образом, пояснил президент.
Помимо прочего президенты выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по борьбе с киберпреступностью. В ходе обмена мнениями по информационной безопасности они обратили внимание на важность активного диалога по этой теме.
Наряду с этим Путин и Байден обсудили положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Российский лидер подчеркнул важность полноценного выполнения СВПД в изначально согласованных рамках.
Комментируя итоги переговоров, Юрий Ушаков отметил, что лидеры не обсуждали темы энергетики, климата и пандемии коронавируса.
Заявление Белого дома по итогам встречи
Из заявления американской стороны по итогам встречи следует, что Байден «выразил глубокую обеспокоенность» США и европейских союзников Вашингтона по поводу «эскалации Россией сил вокруг Украины».
«Президент Байден... ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — говорится в заявлении Белого дома.
Американский лидер также традиционно высказался в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.
Кроме того, в Белом доме рассказали, что президенты обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, а также провели отдельный диалог о программах-вымогателях и обсудили совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.
Ожидается, что вскоре Байден пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министрами Италии и Великобритании Марио Драги и Борисом Джонсоном.
Встреча в Женеве
Напомним, Путин и Байден впервые провели личную встречу в качестве глав государств 16 июня в Женеве. Диалог двух президентов продлился 3,5 часа. В ходе беседы лидеры обсудили множество вопросов, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.
Подводя итоги июньской встречи, российский лидер отмечал, что беседа проходила «в принципиальном ключе», но на ней «не было никакой враждебности». Разговор с Байденом он назвал конструктивным.
Путин также добавил, что по многим позициям оценки сторон расходятся, но в ходе разговора было продемонстрировано «желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».
В ходе переговоров стороны договорились начать консультации внешнеполитических ведомств по дипломатическому взаимодействию, а также консультации по кибербезопасности и стратегической стабильности.
Украинский вопрос на июньской встрече поднимался, однако, по словам Путина, подробно не обсуждался. Российский лидер тогда отметил, что Байден согласился с утверждением, что в основе урегулирования в Донбассе должны лежать Минские соглашения. Как подчеркнул президент РФ, способствование реализации этих договорённостей — единственное обязательство России по поводу Украины.
В следующий раз президенты провели переговоры по телефону 9 июля. В ходе этой беседы речь шла о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Кроме того, лидеры затронули в беседе ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты.
Подпишитесь на нас
91
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
01 декабря 2021, 23:30
|
03 декабря 2021, 14:00
|
06 декабря 2021, 07:55
|
01 декабря 2021, 12:25
|
05 декабря 2021, 01:35
|
03 декабря 2021, 07:35
|
02 декабря 2021, 01:15