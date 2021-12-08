Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми показал, как русские могут отплатить США "за подлость и мерзость...
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спас...
«Полный абсурд»: почему в Европарламенте выдвинули новое условие для «сворачиван...
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
Главная / В мире

Украина, работа дипмиссий и борьба с киберпреступностью: что обсуждали Путин и Байден в ходе переговоров

08 декабря 2021, 03:35  •  91 • В мире
Президенты России и США провели продолжительную беседу по закрытой линии видеосвязи. В ходе диалога, который длился около двух часов, президенты обсудили украинскую проблематику на фоне отсутствия прогресса в выполнении минских договорённостей. Также поднимались темы сотрудничества в сфере кибербезопасности и работы дипломатических представительств двух стран. Лидеры подчеркнули, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности Москва и Вашингтон будут продолжать диалог и необходимые контакты.
 
РИА Новости © Сергей Гунеев
 

Во вторник, 7 декабря, президенты России и США провели очередной раунд переговоров — уже пятый после вступления Джо Байдена в должность главы государства. На этот раз беседа проходила по видеосвязи в формате тет-а-тет и продлилась чуть больше двух часов.

Как сообщили в Кремле, разговор носил откровенный и деловой характер. В частности, президенты обсудили реализацию итогов женевского саммита, который состоялся в июне 2021 года.

«Отмечена важность последовательного выполнения достигнутых на высшем уровне договорённостей и сохранения «духа Женевы» при рассмотрении вопросов двусторонних отношений и других возникающих между Россией и США проблем», — заявили в Кремле.

Кроме того, лидеры выразили мнение, что с учётом особой ответственности за поддержание международной безопасности и стабильности, которая лежит на России и США, стороны будут продолжать диалог.

Украинский вопрос

Украинская проблематика и отсутствие прогресса в выполнении Минских соглашений заняли «преобладающее место» в переговорах. Отмечается, что в ходе беседы Владимир Путин на конкретных примерах проиллюстрировал «деструктивную линию Киева», которая направлена на демонтаж как минских договорённостей, так и решений, достигнутых в «нормандском формате».

Российский лидер также высказал серьёзную озабоченность по поводу провокационных действий Киева против самопровозглашённых республик Донбасса.

Байден в ответ высказался о якобы «угрожающем» характере передвижений российских войск рядом с границей Украины. Он также рассказал о возможных санкциях, которые США и их союзники были бы готовы ввести в случае дальнейшей эскалации.

Также на russian.rt.com Утки свободы: как США пытаются убедить европейских союзников в скором «вторжении» России на Украину

Как сообщили в Кремле, комментируя эти тезисы, Путин подчеркнул, что не следует перекладывать ответственность на Москву, поскольку именно НАТО предпринимает «опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал» у российских границ.

«Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении и размещение в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений», — говорится в заявлении.

Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал журналистам, что Байден заявил Путину, что он намерен обсудить вызывающие обеспокоенность Москвы вопросы со своими союзниками.

Отвечая на уточняющий вопрос о возможности отвода российских войск, Ушаков обратил внимание на то, что эти подразделения находятся на своей территории и никому не угрожают. 

Работа дипмиссий и кибербезопасность

В ходе беседы лидеры также констатировали, что сотрудничество двух стран «по-прежнему находится в неудовлетворительном состоянии». Это проявляется, в частности, в работе дипломатических миссий.

Как отметил Путин, всё это — следствие активности американских властей, которые ещё пять лет назад начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов. Москва была вынуждена реагировать на эти шаги аналогичным образом, пояснил президент.

«С российской стороны предложено обнулить все накопившиеся ограничения на функционирование дипмиссий, что могло бы послужить и нормализации других аспектов двусторонних отношений», — говорится в сообщении Кремля.

Помимо прочего президенты выразили готовность продолжать практическое взаимодействие по борьбе с киберпреступностью. В ходе обмена мнениями по информационной безопасности они обратили внимание на важность активного диалога по этой теме.

Наряду с этим Путин и Байден обсудили положение дел вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Российский лидер подчеркнул важность полноценного выполнения СВПД в изначально согласованных рамках.

Комментируя итоги переговоров, Юрий Ушаков отметил, что лидеры не обсуждали темы энергетики, климата и пандемии коронавируса.

Заявление Белого дома по итогам встречи

Из заявления американской стороны по итогам встречи следует, что Байден «выразил глубокую обеспокоенность» США и европейских союзников Вашингтона по поводу «эскалации Россией сил вокруг Украины».

«Президент Байден... ясно дал понять, что США и наши союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации», — говорится в заявлении Белого дома.

Американский лидер также традиционно высказался в поддержку «суверенитета и территориальной целостности Украины», призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Кроме того, в Белом доме рассказали, что президенты обсудили диалог США и России по вопросам стратегической стабильности, а также провели отдельный диалог о программах-вымогателях и обсудили совместную работу по таким региональным вопросам, как Иран.

Ожидается, что вскоре Байден пообщается с президентом Франции Эммануэлем Макроном, врио канцлера Германии Ангелой Меркель, а также премьер-министрами Италии и Великобритании Марио Драги и Борисом Джонсоном.

Встреча в Женеве

Напомним, Путин и Байден впервые провели личную встречу в качестве глав государств 16 июня в Женеве. Диалог двух президентов продлился 3,5 часа. В ходе беседы лидеры обсудили множество вопросов, в том числе стратегическую стабильность, кибербезопасность, региональные конфликты, торговые отношения и сотрудничество в Арктике.

Подводя итоги июньской встречи, российский лидер отмечал, что беседа проходила «в принципиальном ключе», но на ней «не было никакой враждебности». Разговор с Байденом он назвал конструктивным.

Путин также добавил, что по многим позициям оценки сторон расходятся, но в ходе разговора было продемонстрировано «желание понять друг друга и искать пути к сближению позиций».

В ходе переговоров стороны договорились начать консультации внешнеполитических ведомств по дипломатическому взаимодействию, а также консультации по кибербезопасности и стратегической стабильности.

Украинский вопрос на июньской встрече поднимался, однако, по словам Путина, подробно не обсуждался. Российский лидер тогда отметил, что Байден согласился с утверждением, что в основе урегулирования в Донбассе должны лежать Минские соглашения. Как подчеркнул президент РФ, способствование реализации этих договорённостей — единственное обязательство России по поводу Украины.

В следующий раз президенты провели переговоры по телефону 9 июля. В ходе этой беседы речь шла о вопросах информационной безопасности и борьбы с киберпреступностью. Кроме того, лидеры затронули в беседе ситуацию в Сирии с акцентом на гуманитарные аспекты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



91
Источник
Похожие новости
07 декабря 2021, 04:55
В Индии "исчез" коронавирус: Страну с населением 1,4 млрд человек спасло копеечное средство?
07 декабря 2021, 18:20
Колонна военных машин США подорвалась в сирийской провинции
07 декабря 2021, 01:25
"Гарантий нет": В Китае объявил о дефолте должник на $178 млн
07 декабря 2021, 01:25
Baltic Word: ВВС Литвы не могут ни летать, ни воевать
07 декабря 2021, 01:25
На западной границе Союзного государства
07 декабря 2021, 10:45
Bloomberg: Венгрию не пригласили на «саммит за демократию»
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
01 декабря 2021, 23:30
Скабеева обратила внимание на интересную деталь акции протеста в Киеве - видео
03 декабря 2021, 14:00
Блинкен выглядел побитым щенком после переговоров с Лавровым - Daily Mail
06 декабря 2021, 07:55
США пошли на беспрецедентное разглашение данных разведки о России
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
05 декабря 2021, 01:35
Владимир Соловьёв заявил о критической ситуации для России: "Летим в лоб"
03 декабря 2021, 07:35
Американский эксперт родом из Ялты объяснил, почему Украина "отдала" Крым России
02 декабря 2021, 01:15
Политолог предсказал полное исчезновение Украины с карты
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.