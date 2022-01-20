Украина "завоевала" Россию, кусочек Белоруссии и Румынии? Блинкену в Киеве показали странную карту

Госсекретарю США Энтони Блинкену показали в Киеве очень странную карту Украины. На ней были видны явно чужие территории, словно Украина успела завоевать Россию, а также кусочек Белоруссии, Румынии и Польши.

Карту американскому политику продемонстрировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Помимо украинской территории, в состав страны почему-то оказались включены ряд регионов России (Кубань, Таганрог, Брянская, Курская, Белгородская и Воронежская области), а также белорусское Полесье, румынская Южная Буковина и ряд польских районов.

Портал "Страна.ua" предположил, что это могла быть карта Украинской Народной Республики - самопровозглашённого псевдогосударственного образования, которое появилось после свержения Временного правительства России в 1917 году и было ликвидировано во время восстания гетмана Павла Скоропадского в 1918 году.

Позже УНР была воссоздана, но уже в других границах. А в 1920 году, после занятия Каменца-Подольского Красной армией, фактически прекратила своё существование. Примечательно, что страны Антанты, куда входили Россия, Франция и Великобритания, УНР так и не признала.