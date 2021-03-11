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Украина "вернёт" Крым с помощью Эстонии? В Таллине сделали намёк Киеву

11 марта 2021, 20:30  •  195 • Политика
Эстония пообещала помочь Украине "вернуть" Крым. Заявление сделано после аналогичного предложения Великобритании.
Эстония вслед за Британией решила помочь Украине "вернуть" Крым. С соответствующим заявлением выступил председатель комитета парламента Эстонии по международным делам Марко Михельсон на своей странице в Facebook.
Политик подчеркнул, что Эстония никогда не признает полуостров частью России. Более того, Таллин приложит все усилия, чтобы полуостров вновь оказался под властью Незалежной.
Эстония <…> будет работать над тем, чтобы международное право и права человека проложили путь к деоккупации Крыма,
- гласит сообщение Марко Михельсона.
Он добавил, что для осуществления этой цели необходимо последовательное международное сотрудничество и "неустанное" продвижение своих интересов со стороны самой Украины.
Стоит отметить, что до этого с аналогичными заявлениями выступило посольство Великобритании в Киеве. Представительство также посулило властям Украины помощь в "возвращении" полуострова. "Возвращать" Крым было предложено путём фиксации "нарушения прав человека".
Напомним, что ещё в 2014 году жители Крыма проголосовали на референдуме за выход из состава Украины и возвращение в состав России. Тем не менее Киев и страны Запада отказываются официально признавать полуостров частью России. Тем не менее де-факто все уже по большей части приняли данный факт.

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