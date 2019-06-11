Украина "теряет любую репутацию": В Нацбанке объяснили экономический сценарий олигарха Коломойского

Дефолт разрушит всю работу, которую ранее в течение последних пяти лет велась на Украине. В этом уверена зампредседателя Нацбанка Украины Екатерина Рожкова. Она объяснила, что если объявить в стране дефолт, то Незалежной больше не стоит рассчитывать на какой-либо заём или прямые инвестиции в будущем.

Напомним, объявление на Украине дефолта - это тот экономический сценарий, ранее предложенный президенту Украины Владимиру Зеленскому олигархом Игорем Коломойским. Так он полагает возможным "списать" внешний долг страны.

Но Рожкова придерживается иного мнения. Она уверена, что если Украина объявляет дефолт, то, как заёмщик, "теряет любую репутацию" на мировом рынке.

"Нам, как стране, крайне нужны инвестиции - не только заимствования, но и прямые инвестиции, - заявила она в интервью "Голосу Америки". - Дефолт разрушает всю эту работу. И Украина как заемщик на мировом рынке совершенно теряет любую репутацию".