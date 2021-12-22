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Украина "стала полигоном для экспериментов": Пушилин рассказал о грозящей катастрофе
22 декабря 2021, 11:55 • 110 • Политика
Руководитель Донецкой народной республики Денис Пушилин призвал мировое сообщество способствовать установлению мира на востоке страны. "Украина пытается устроить на нашей земле техногенную и гуманитарную катастрофу", - подчеркнул он.
В ДНР предрекли катастрофу из-за применения химоружия на востоке Украины. Американские ЧВК готовят там провокацию с этим типом вооружения, также заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передаёт радиостанция "Говорит Москва".
"Мы со всей серьёзностью отнеслись к заявлению министра обороны России Сергея Шойгу", - заявил Денис Пушилин.
По словам руководителя ДНР, "эта страна стала полигоном для экспериментов внешних игроков, а её жители - заложниками сложившейся ситуации".
"Киев готов пожертвовать и своими жителями, живущими на подконтрольной ему территории", - заключил Денис Пушилин.
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