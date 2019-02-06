Украина "расплатилась" за Донбасс первым местом среди самых заминированных стран мира

Заминированные ВСУ поля на юго-востоке Украины аукнулись ей присвоением статуса самой «минной» страной мира. Таким образом, Киев "расплатился" за конфликт на Донбассе включением в такой нелестный список ООН.

Украина попала в число самых заминированных стран в мире. Об этом сообщило подразделение ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OSHA).

В опубликованном в Twitter сообщении OSHA, сказано, что на восток государства относится к наиболее заминированным регионам мира. С 2016 года там регистрируется рекордное число случаев подрыва на минах.

По статистике ООН отметили за время военного конфликта погибли более 2,5 тыс. мирных жителей, 9 — получили ранения, многие из них - дети. "Киевские добровольцы" и СВУ минируют окрестности самопровозглашённых республик.