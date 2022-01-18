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Украина "проверена в боях": Риски для Киева оценил лично директор ЦРУ

18 января 2022, 09:55  •  93 • Политика
Директор ЦРУ Уильям Бёрнс лично встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и оценил риски для Киева в случае "вторжения" России. Информацию об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники. Сенатор Мёрфи отметил, что Украина "проверена в боях".
Слухи о якобы "вторжении" России на Украину продолжают раздуваться на Западе уже третий месяц, несмотря на то, что Москва уже не раз опровергала их на самых разных уровнях. Вплоть до Кремля.
На этом фоне настораживает информация о поездке директора ЦРУ Уильяма Бёрнса на Украину, о которой сообщила телекомпания CNN со ссылкой на источники в администрации США. В Киеве чиновник встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским и оценил риски для Киева в случае "вторжения" России.
"Они обсудили текущие оценки риска для Украины, - утверждает один из собеседников СМИ. - Находясь там, он также имел возможность обсудить текущую ситуацию с президентом Зеленским и усилия по деэскалации напряжённости".
Американский сенатор Крис Мёрфи при этом сообщил журналистам по телефону из Киева, что Украина, мол, "проверена в боях" и "готова".

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