Украина: "Порох" против "ваЗЕЛина". Чья возьмёт?

На Украине - классика циркового искусства. На арене (политической) чудят два клоуна: Белый ("грустный") и Рыжий ("весёлый"). В роли Рыжего, конечно же, комик Зеленский, в роли Белого - выплывший, чтобы снова потягаться за власть, Порошенко.

Видимо, от политических клоунад Зеленского Запад подустал. До того, что уже не смешно. Нет, денег президент-комик просит регулярно, а вот со всеми прочими успехами - не очень. Сунуться в Донбасс, устроив там локальный геноцид, всё никак не решается. Хотя должен был, чтобы Россию заставить вмешаться и дать повод поговорить о приёме Украины в НАТО по случаю "российской агрессии". А ведь всё к представлению давно готово. Западные пропагандисты языки стёрли, расписывая, как Россия вот-вот вторгнется ("без всякого повода", разумеется). Группы спецназа с русскими повоевать и заодно посольства свои из Киева на всякий случай эвакуировать засланы, осталось только команду дать на "дранг нах остен". А он всё никак не решается, ибо чревато… Вместо этого делает пространные заявления:

Война идёт уже восьмой год, сейчас не время паниковать, нагнетать ситуацию, скупать гречку и спички.

Тут и вспомнили кураторы про старого доброго клоуна Порошенко, который и посолиднее на вид будет, и в плане начала войны в Донбассе куда решительней. Достали убогого из сундука, отряхнули нафталин и с ходу бросили в политическую борьбу. Вот только Рыжий место у кормушки Белому до срока уступать не собирался, потому как и привык, и не наелся ещё. Поэтому, как только Порошенко принялся играть в крутого оппозиционера, заигрывая с националистами, Зеленский походя объявил его государственным изменником. Хорошо хоть не "клятым москалём". И привлёк к суду, потому как подсудимого президентом ставить не полагается.

Я не ваш оппонент. Я ваш приговор, - такими словами, помнится, на дебатах весной 2019 года Зеленский приветствовал Порошенко.

И слово своё сдержал: за время правления Зеленского против его предшественника возбудили массу дел, обвиняя в госизмене, тайных связях с российскими чиновниками и даже в незаконных закупках угля в 2014-2015 годах у "сепаратистов" ДНР и ЛНР в самый разгар боевых действий. До конца 2021 года Порошенко стал фигурантом 130 уголовных разбирательств, но удивительным образом всё ему сходило с рук: 40 уголовных дел закрыли, в других он получил статус свидетеля, а третьи вообще проигнорировал, назвав "местью властей и прокремлёвских сил". Чувствовалось, что сдавать такого "запасного игрока" Запад не торопится.

Но вот время пришло, и сразу после возвращения на Украину экс-президент в понедельник, 17 января, отправился в Печерский суд Киева, на заседание по избранию ему меры пресечения. Решали весь день, выбирая между арестом и залогом. В итоге - избрана мера пресечения в виде "личного обязательства" сидеть дома и сдать паспорта. Более чем мягко, согласитесь. Особенно если учесть, что после возвращения Порошенко заявил, что намерен брать власть. А его сторонники стали призывать к майдану. И - ничего, только "сиди дома, не гуляй". Любопытно, был бы суд столь лояльным, если бы с подобными заявлениями в страну вернулся, например, Янукович?

Кстати, за пару месяцев до Порошенко фигурантами всё тех же "угольных дел" стали глава партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук, бизнесмен Сергей Кузяра и бывший министр энергетики Украины Владимир Демчишин (последний, правда, успел сбежать). Зеленскому было выгодно, чтобы там же, через запятую с ними, проходил и его главный конкурент Порошенко. Но тот в декабре отбыл в Европу, где проводил встречи с европейскими и американскими политиками на фоне стремительного ухудшения отношений между Россией и НАТО. После чего стал именовать себя "лидером украинской оппозиции". Судя по всему, получил от Запада гарантии неприкосновенности и тогда только вернулся.

Что ж, как видно, главный режиссёр (который у Украины на Западе) решил устроить предвыборную драчку Белого с Рыжим. За Зеленским, понятно, административный ресурс, но за Порошенко - деньги, сильная партия, снижение рейтинга действующего президента и, возможно, тайно выданный "ярлык на княжение". А теперь ещё - и весьма не лишний образ "травимого властью мученика". По крайней мере, митингующие с лозунгом "Стране нужен Порох! А не ваЗЕЛин" сторонники Порошенко преисполнены оптимизма.