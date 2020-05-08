Украина "подвинет" границу России? В Киеве заявили о "некоторых переговорах" с Тбилиси

Бывший первый замруководителя Госгидрографии Украины Богдан Устименко заявил о намерении Киева "навести порядок" в Чёрном море. С привлечением Грузии.

Он предложил подвергнуть Россию процедуре консилиации, чтобы начать переговоры о российско-украинских морских границах, передаёт "Свободная пресса".

По словам Устименко, учитывая то, что у Украины "с РФ нет морской границы, необходимо что-то с этим делать, и ответ находится в Конвенции ООН по морскому праву".

В пример он привёл Восточный Тимор и Австралию в 2016-2018 годах. Тогда удалось принудить Австралию подписать соглашение соответствующее о делимитации.

Как считает Устименко, такая же ситуация с морскими границами существует между Грузией и Россией. По его словам, между Киевом и Тбилиси уже проведены "некоторые переговоры на техническом уровне" относительно синхронного запуска таких процедур со стороны Тбилиси и Киева.

"Таким образом, у нас будет больше шансов показать мировой общественности, что происходит непосредственно на Чёрном море и насколько Россия грубо нарушает наши права", - заявил он.

Также, по его словам, это даст "более эффективно добиться успехов в международных инстанциях", потому что "процедура консилиации фактически происходит под эгидой ООН".