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Украина "подвинет" границу России? В Киеве заявили о "некоторых переговорах" с Тбилиси
08 мая 2020, 18:10 • 141 • Политика
Украина намерена "подвинуть" границу России? В Киеве уже заявили о "некоторых технических переговорах" с Грузией.
Бывший первый замруководителя Госгидрографии Украины Богдан Устименко заявил о намерении Киева "навести порядок" в Чёрном море. С привлечением Грузии.
Он предложил подвергнуть Россию процедуре консилиации, чтобы начать переговоры о российско-украинских морских границах, передаёт "Свободная пресса".
По словам Устименко, учитывая то, что у Украины "с РФ нет морской границы, необходимо что-то с этим делать, и ответ находится в Конвенции ООН по морскому праву".
В пример он привёл Восточный Тимор и Австралию в 2016-2018 годах. Тогда удалось принудить Австралию подписать соглашение соответствующее о делимитации.
Как считает Устименко, такая же ситуация с морскими границами существует между Грузией и Россией. По его словам, между Киевом и Тбилиси уже проведены "некоторые переговоры на техническом уровне" относительно синхронного запуска таких процедур со стороны Тбилиси и Киева.
"Таким образом, у нас будет больше шансов показать мировой общественности, что происходит непосредственно на Чёрном море и насколько Россия грубо нарушает наши права", - заявил он.
Также, по его словам, это даст "более эффективно добиться успехов в международных инстанциях", потому что "процедура консилиации фактически происходит под эгидой ООН".
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