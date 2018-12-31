Украина "отметила" Новый год стартом президентской кампании, кандидатов пригласили в ЦИК

На Украине "отмечают" Новый год стартом избирательной кампании по выборам президента. 31 декабря официально в Незалежной начинается выдвижение кандидатов на пост президента и подача документов в ЦИК для их регистрации. Кандидатам, намеревающимся побороться за пост лидера государства, придется забыть о новогодних торжествах, поскольку на процедуру регистрации ЦИК отводит пять дней.

Канун Нового года Украина отметила стартом избирательной кампании по выборам президента. Период стартует с 31 декабря и продлится до 3 февраля 2019 года. Уже сегодня, в понедельник, в Незалежной начинается выдвижение кандидатов на пост главы государства, а также подача документов в ЦИК для их регистрации.

О новогодних торжествах претендентам на пост лидера придется на время забыть, поскольку на подачу бумаг Центризбирком страны отводит всего пять дней.

Отмечается, что уже после 8 февраля станет окончательно ясно, кто сможет претендовать на участие в предвыборной гонке.

Известно о 17 кандидатах, претендующих на борьбу за высший государственный пост на Украине.

В числе кандидатов - глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко, актер Владимир Зеленский, политик от "Оппозиционного Блока" Александр Вилкул и другие. Действующий лидер страны Петр Порошенко пока не объявил о своем выдвижении.

Агитационный период для всех кандидатов начинается на следующий день после регистрации и завершается в 00.00 (01.00 мск) 30 марта 2019 года. Непосредственно голосование пройдет с 8.00 до 20.00 (с 9.00 до 21.00 мск) 31 марта.

Согласно действующим правилам, кандидат в президенты должен быть гражданином Украины в возрасте от 35 лет, владеть государственным языком и проживать в стране в течение последних 10 лет.