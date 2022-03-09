Украина пыталась создать второй Чернобыль? Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по ЧАЭС

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать удары ВСУ по подстанции, которая питает Чернобыльскую АЭС. Не исключено, что Украина пыталась создать второй Чернобыль.

В среду стало известно о том, что украинская армия нанесла удар по электроподстанции и линии электропередач, которые снабжают электричеством ЧАЭС. В результате атомная станция оказалась обесточена, что создало угрозу повышения радиационного фона. Её временно перевели на резервные источники питания.

Бастрыкин поручил ГСУ Следственного комитета провести расследование по данному факту.

Председатель СК России поручил осуществить сбор и фиксацию доказательств данных ударов для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования преступной деятельности украинских военнослужащих,

- передаёт пресс-служба СК России.

Ранее сообщалось, что из-за действий украинских войск ЧАЭС оказалась временно обесточена. Станции необходимо бесперебойное энергоснабжение, так как там хранится отработанное ядерное топливо, нуждающееся в постоянном охлаждении. МАГАТЭ заявило, что обесточивание станции является нарушением техники безопасности, однако ничего критического пока не произошло.