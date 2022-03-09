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Украина пыталась создать второй Чернобыль? Бастрыкин поручил расследовать удары ВСУ по ЧАЭС
09 марта 2022, 22:55 • 138 • Политика
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению расследовать удары ВСУ по подстанции, которая питает Чернобыльскую АЭС. Не исключено, что Украина пыталась создать второй Чернобыль.
В среду стало известно о том, что украинская армия нанесла удар по электроподстанции и линии электропередач, которые снабжают электричеством ЧАЭС. В результате атомная станция оказалась обесточена, что создало угрозу повышения радиационного фона. Её временно перевели на резервные источники питания.
Бастрыкин поручил ГСУ Следственного комитета провести расследование по данному факту.
- передаёт пресс-служба СК России.
Ранее сообщалось, что из-за действий украинских войск ЧАЭС оказалась временно обесточена. Станции необходимо бесперебойное энергоснабжение, так как там хранится отработанное ядерное топливо, нуждающееся в постоянном охлаждении. МАГАТЭ заявило, что обесточивание станции является нарушением техники безопасности, однако ничего критического пока не произошло.
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