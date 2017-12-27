Украина пыталась саботировать обмен пленными

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В Донбассе началось одно из самых долгожданных событий этого года - обмен пленными между Украиной и народными республиками Новороссии

Пожалуй, самое долгожданное и радостное событие этого года сегодня происходит в Донбассе. На линии разграничения в районе контрольно-пропускного пункта “Майорск”, что под Горловкой, происходит обмен пленными между народными республиками Донбасса и Украиной по формуле “306 на 74”.

При посредничестве Путина и Русской Православной Церкви

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Отмечается, что это один из наиболее крупных по числу освобожденных людей обменов пленными из всех, которые имели место с момента начала украинской военной агрессии в Донбассе. Пик взаимных освобождений пришёлся на осень 2014 года после подписания первых Минских соглашений. Тогда в обмен на украинских военнослужащих, попавших в плен при схлопывании донбасских “котлов” были освобождены как захваченные карателями бойцы ДНР и ЛНР, так и активисты Русской Весны, арестованные спецслужбами киевского режима ещё до момента начала активной фазы боевых действий. В их числе был и первый министр обороны ДНР Игорь Хакимзянов, взятый в плен во время одного из первых боестолкновений под Мариуполем 6 мая 2014 года.

Я был освобождён 14 сентября 2014 года по формату 73 на 73 человека, - рассказал Царьграду Хакимзянов. - Процедура обмена была следующей: сначала проводился опрос и осмотр медиками учреждения, где содержались пленные, затем опрос представителями ОБСЕ. При покидании учреждения якобы закрывается уголовное дело, но документы и вещи при этом не возвращаются. Транспортировали нас к месту обмена довольно жестко - с мешками на головах.

Стоит отметить, что сегодняшний обмен пленными является первым в 2017 году. Крайний состоялся больше года назад. Важность и уникальность этого события состоит в том, что кроме насильно удерживаемых жителей Донбасса на свободу выйдут и некоторые политические активисты из других регионов, обвиненные киевским режимом в антиукраинской деятельности.

Сам факт обмена пленными, который долго и целенаправленно срывался украинской стороной, стал возможен, благодаря обращению киевского политика, лидера движения “Украинский выбор - Право народа” Виктора Медведчука к президенту России Владимиру Путину и патриарху Московскому и Всея Руси Кириллу. Состоявшийся в связи с этим телефонный разговор Путина с главами ДНР и ЛНР и последующая встреча Медведчука, Захарченко и Пасечника при посредничестве патриарха Кирилла в московском Свято-Даниловом монастыре позволили согласовать все обстоятельства предстоящего обмена и назначить дату его проведения - 27 декабря. Таким образом, в канун новогодних и рождественских праздников к своим семьям должны вернуться 380 человек. При этом подчеркивалось, что это только первый этап обмена пленными.

Обмен пленными. 2014 год. Фото: www.globallookpress.com

Манипуляции и провокации со стороны Украины

Буквально за несколько часов до начала процедуры обмена от адвокатов украинских политзаключенных стала поступать тревожная информация. Высокопоставленные представители украинского режима в очередной раз предприняли попытку сорвать обмен пленными. Так, Валентин Рыбин - адвокат политузника Евгения Мефёдова - гражданина России, проходящего по сфабрикованному делу о событиях 2 мая 2014 года в Одессе, сообщил в своём Facebook, что его подзащитный и ещё восемь человек были исключены из списков на обмен лично Ириной Геращенко - вице-спикером Верховной Рады Украины и по совместительству представителем Киева на переговорах в Минске.

Такие действия вызвали негодование и у украинской правозащитницы и адвоката Татьяны Монтян. Она сообщила, что её подзащитный Владимир Поляков - гражданин Эстонии, выданный Украине за участие в боевых действиях на стороне ЛНР, прошёл “судебную очистку” ещё 18 декабря и находился в списках на обмен, внезапно был исключен из числа тех, кого должны передать представителям Донбасса.

Сегодня утром всех, кроме него и еще пятерых россиян, погрузили в автобусы и вывезли из фильтрационного лагеря. А ему заявили, что сегодня менять не будут, потому что есть какое-то «политическое решение». «Возможно, поменяют в январе» — пролепетала Лутковская (уполномоченная по правам человека на Украине - прим. ред), больше ничего не объясняя”, - возмутилась Монтян, назвав украинскую власть “кидалами” и “беспредельщиками.

Со стороны Донецкой и Луганской народных республик также стало известно, что один из подготовленных к обмену украинских военнопленных, бывший военнослужащий 56-й отдельной мотопехотной бригады Александр Тахтенков отказался возвращаться на подконтрольную киевскому режиму территорию и выразил желание остаться жить и работать в ДНР.

Сам обмен напоминает больше попытку одним хорошим и правильным делом перекрыть все существующие недочеты и просчеты. Радует лишь то, что часть ребят все-таки вернется. Безусловно, итоги обмена сейчас каждый будет ставить себе в заслугу и рисовать радужные перспективы, но надо оставаться реалистами,

- прокомментировал происходящее Игорь Хакимзянов.

По состоянию на 14:00 по московскому времени было известно, что украинская сторона нарушила также процедурные договоренности проведения обмена и затянула таким образом его проведение, не перекрыв дорогу, ведущую к КПП “Майорск”. По сообщению Представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в буферной зоне скопились свыше 2000 человек и около 100 транспортных средств, которые киевская сторона продолжала пропускать через линию разграничения, несмотря на установленный регламент обмена пленными. Представители ДНР, в свою очередь, предоставили автобусы, чтобы вывезти находящихся в буферной зоне мирных граждан в Горловку.

Обмен вопреки договорённостям

Наконец, около 15:00 стало известно о том, что все согласования и уточнения списков завершены, и началась непосредственно процедура обмена пленными. При этом украинская сторона вновь предприняла попытку сорвать намеченные договорённости, потребовав осуществлять обмен не на нейтральной полосе, как это обговаривалось ранее, а на подконтрольной ей территории за КПП “Майорск” в направлении Артёмовска. Как отметили в Представительстве ДНР в СЦКК, чтобы не допустить срыва обмена пленными омбудсмен ДНР Дарья Морозова связалась с главой Донецкой Народной Республики Александром Захарченко, который “дал беспрецедентное распоряжение проследовать колонне на подготовленное украинской стороной место для обмена”.

По всей видимости, украинский режим таким образом намерен извлечь максимальные дивиденды от освобождения удерживаемых лиц, показав в подконтрольных СМИ выгодную для себя картинку.

Отметим, по прибытии на место обмена в район непосредственной близости к Артёмовску (укр. Бахмут) стало очевидно, что представители Киева и не собирались проводить обмен в договоренном ранее месте. Тщательно подготовленная территория для обмена буквально “начинена” представителями украинской прессы, скорыми,с пасателями, силовиками, а также СБУ”, - сообщили в Представительстве ДНР в СЦКК, добавив, что на украинской стороне состоялся первый этап передачи пленных в формате 16 на 75.

Царьград продолжает следить за развитием ситуации.

Павленко Дмитрий