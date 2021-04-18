Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за &q...
Иностранные военные контингенты с востока Украины перебираются под Львов – их о ...
Замысел Украины разоблачен: За стычкой в Азовском море может последовать "о...
Украинский посол был серьёзен, но вызвал лишь ухмылку: "Удивительный челове...
Главная / Политика

Украина пыталась получить выгоду от крушения "Боинга": иранский источник сделал заявление

18 апреля 2021, 15:05  •  183 • Политика
Украина пыталась получить политическую выгоду от крушения "Боинга". Иранский источник сделал заявление, раскрыв детали позиции Киева по делу о трагической авиакатастрофе. Он назвал подход властей Незалежной "бесчеловечным".
Знакомый с ситуацией источник, связанный с иранским Высшим советом национальной безопасности, раскрыл детали позиции Киева по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17.
Собеседник издания "Нур-Ньюз" сообщил, что представители украинских властей ещё в 2014 году заявили Тегерану: якобы причиной трагедии стали технические неполадки с русскими средствами ПВО.
Руководство исламской республики выразило несогласие с данной точкой зрения Киева, после чего последний начал активно придавать авиакатастрофе политический окрас.
Так, украинские власти стремились связать крушение пассажирского авиалайнера с развернувшейся в Донбассе войной и сделать виноватой в обеих ситуациях Россию.
Тем самым Киев, стараясь политизировать трагедию с гибелью сотен людей, рассчитывал получить политические бонусы. Источник назвал эти попытки руководства Незалежной "бесчеловечными и противоречащими юридическим и техническим процедурам".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



183
Источник
Похожие новости
18 апреля 2021, 04:05
"Совершенно секретно" о русской армии: Политолог рассказал то, о чём стыдливо умолчал Запад
18 апреля 2021, 00:25
Захарова напомнила Чехии о расплате за "фокусы" с дипломатами: "Праге хорошо известно…"
18 апреля 2021, 02:15
"Интернировать минимум 30 человек": Раскрыты планы ликвидации Лукашенко, его семьи и соратников
18 апреля 2021, 02:15
"Макрон взял в руки красный карандаш": Президент Франции заговорил о "линиях" для России
18 апреля 2021, 04:05
"Секретные данные" ЦРУ о русских разоблачили: Уже не просто "теория заговора" - Пушков
18 апреля 2021, 05:55
"Фиговые листочки" с чиновников-мультимиллионеров сорвал Хазин: По закону ненаказуемо, но…
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2021, 00:45
"Дави их...": Россия прижала Киев в Керченском проливе, наблюдая за "украинской истерикой"
17 апреля 2021, 14:20
Эмиграция или тюрьма: разрушителей России поставили перед жёстким выбором
13 апреля 2021, 19:35
Совбез ООН прекратил трансляцию заседания после комментария России
13 апреля 2021, 23:15
"Будьте так любезны...": Житель Донбасса поставил украинского журналиста в тупик простым вопросом
12 апреля 2021, 05:05
"Тю! Видали мы ту войну в гробу!": Донбасс выбрал Россию - переворот уже произошёл
14 апреля 2021, 12:05
Короткий ответ Шойгу заставил Байдена звонить в Кремль
12 апреля 2021, 06:55
"No Civil War": Обвинившая ВСУ в обстрелах пресс-секретарь Зеленского снова сделала заявление
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.