Украина пыталась получить политическую выгоду от крушения "Боинга". Иранский источник сделал заявление, раскрыв детали позиции Киева по делу о трагической авиакатастрофе. Он назвал подход властей Незалежной "бесчеловечным".

Знакомый с ситуацией источник, связанный с иранским Высшим советом национальной безопасности, раскрыл детали позиции Киева по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17.

Собеседник издания "Нур-Ньюз" сообщил, что представители украинских властей ещё в 2014 году заявили Тегерану: якобы причиной трагедии стали технические неполадки с русскими средствами ПВО.

Руководство исламской республики выразило несогласие с данной точкой зрения Киева, после чего последний начал активно придавать авиакатастрофе политический окрас.

Так, украинские власти стремились связать крушение пассажирского авиалайнера с развернувшейся в Донбассе войной и сделать виноватой в обеих ситуациях Россию.

Тем самым Киев, стараясь политизировать трагедию с гибелью сотен людей, рассчитывал получить политические бонусы. Источник назвал эти попытки руководства Незалежной "бесчеловечными и противоречащими юридическим и техническим процедурам".