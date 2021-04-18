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Украина пыталась получить выгоду от крушения "Боинга": иранский источник сделал заявление
18 апреля 2021, 15:05 • 183 • Политика
Украина пыталась получить политическую выгоду от крушения "Боинга". Иранский источник сделал заявление, раскрыв детали позиции Киева по делу о трагической авиакатастрофе. Он назвал подход властей Незалежной "бесчеловечным".
Знакомый с ситуацией источник, связанный с иранским Высшим советом национальной безопасности, раскрыл детали позиции Киева по делу о крушении малайзийского "Боинга" MH17.
Собеседник издания "Нур-Ньюз" сообщил, что представители украинских властей ещё в 2014 году заявили Тегерану: якобы причиной трагедии стали технические неполадки с русскими средствами ПВО.
Руководство исламской республики выразило несогласие с данной точкой зрения Киева, после чего последний начал активно придавать авиакатастрофе политический окрас.
Так, украинские власти стремились связать крушение пассажирского авиалайнера с развернувшейся в Донбассе войной и сделать виноватой в обеих ситуациях Россию.
Тем самым Киев, стараясь политизировать трагедию с гибелью сотен людей, рассчитывал получить политические бонусы. Источник назвал эти попытки руководства Незалежной "бесчеловечными и противоречащими юридическим и техническим процедурам".
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