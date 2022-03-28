Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Байден абсолютно прав. Русские просят: "Теперь не спугните!"
"Близится момент": Болгарский генерал указал на победителя в конфликте...
Ответом русских на речь Байдена в Варшаве стал удар ракетами по Нью-Йорку
Три страны НАТО попросят у Путина разрешения влезть в Мариуполь
Главная / Политика

Украина пытается сломить дух России, но цена слишком высока: Греческие СМИ о видео пыток

28 марта 2022, 20:40  •  225 • Политика
Греческие СМИ заявили, что потрясены видео пыток русских пленных на Украине. "Это видео является доказательством военных преступлений", - пишут они.
В Греции оказались потрясены кадрами пыток русских военнопленных боевиками украинского нацбатальона "Азов"*. Несмотря на западную цензуру, ряд греческих СМИ опубликовали скандальное видео.
Речь идёт про видеозапись, на которой украинские нацисты стреляют в ноги захваченным в плен русским военным, а затем пытают и убивают их. Было установлено, что кадры были сняты на одной из баз украинских радикалов в Харьковской области.
На ужасающих кадрах, циркулирующих в интернете, мужчины, видимо, принадлежащие к украинским вооружённым силам, стреляют в пленных, стоящих на коленях, связанных и раздетых догола,
- пишет газета "Та Неа".
В свою очередь, новостной сайт newsbreak.gr полагает, что страшные кадры распространяются с целью сломить дух русских военных. Ради этого украинские нацисты не брезгуют ничем.
В данном случае цена чрезвычайно высока, так как это видео является доказательством военных преступлений,
- пишет интернет-издание.
А специализирующийся на военной тематике портал militaire.gr задаётся вопросом о том, должен ли Запад расследовать военные преступления Украины. По мнению авторов издания, ответ - безусловно, да.
Право войны касается всех сторон войны,
- подчёркивает портал.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


225
Источник
Похожие новости
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины"
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
28 марта 2022, 10:45
Европе пора услышать: После Катара предупреждение о русской нефти вынесли ОАЭ
28 марта 2022, 07:15
Эксперт озвучил планы Польши на Украину: Под угрозой пять областей
Новости партнеров
 
Выбор дня
28 марта 2022, 09:00
"Это военное преступление": Жестокости бандеровцев изумился даже Bild
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" а...
28 марта 2022, 01:25
Канцлер ФРГ Шольц прояснил намерения НАТО по смене власти в России: "Мы едины&qu...
28 марта 2022, 09:35
«Складывайте оружие и уходите полями, это шанс выжить»: украинские военные обращаются...
28 марта 2022, 09:00
Три факта о России, которые вас удивят: Главное за ночь и утро 28 марта
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 марта 2022, 19:35
Интервью с Зеленским? Журналисты в России указали на предателей
25 марта 2022, 18:35
"А почему 12 выходит?": Украинский военный не поверил собственным пальцам
25 марта 2022, 03:25
Россия перешла к "плану Б": Украине освобождённые территории не вернут - источник
25 марта 2022, 01:05
Пострадаем первыми: До жителей Франции быстро дошёл замысел Путина о рублях за газ
28 марта 2022, 03:10
"Вы худшие из виновников зверств": Ведущий из Индии "уничтожил" американского профессора
23 марта 2022, 07:40
Российские ТОСы уничтожили позиции боевиков «Азова» в Мариуполе
25 марта 2022, 07:30
Операция Z – успехи за месяц и за прошедшую ночь
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2022 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.