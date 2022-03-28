|
Украина пытается сломить дух России, но цена слишком высока: Греческие СМИ о видео пыток
28 марта 2022, 20:40 • 225 • Политика
Греческие СМИ заявили, что потрясены видео пыток русских пленных на Украине. "Это видео является доказательством военных преступлений", - пишут они.
В Греции оказались потрясены кадрами пыток русских военнопленных боевиками украинского нацбатальона "Азов"*. Несмотря на западную цензуру, ряд греческих СМИ опубликовали скандальное видео.
Речь идёт про видеозапись, на которой украинские нацисты стреляют в ноги захваченным в плен русским военным, а затем пытают и убивают их. Было установлено, что кадры были сняты на одной из баз украинских радикалов в Харьковской области.
- пишет газета "Та Неа".
В свою очередь, новостной сайт newsbreak.gr полагает, что страшные кадры распространяются с целью сломить дух русских военных. Ради этого украинские нацисты не брезгуют ничем.
- пишет интернет-издание.
А специализирующийся на военной тематике портал militaire.gr задаётся вопросом о том, должен ли Запад расследовать военные преступления Украины. По мнению авторов издания, ответ - безусловно, да.
- подчёркивает портал.
* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.
Подпишитесь на нас
225
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
27 марта 2022, 19:35
|
25 марта 2022, 18:35
|
25 марта 2022, 03:25
|
25 марта 2022, 01:05
|
28 марта 2022, 03:10
|
23 марта 2022, 07:40
|
25 марта 2022, 07:30