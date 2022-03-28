Украина пытается сломить дух России, но цена слишком высока: Греческие СМИ о видео пыток

Греческие СМИ заявили, что потрясены видео пыток русских пленных на Украине. "Это видео является доказательством военных преступлений", - пишут они.

В Греции оказались потрясены кадрами пыток русских военнопленных боевиками украинского нацбатальона "Азов"*. Несмотря на западную цензуру, ряд греческих СМИ опубликовали скандальное видео.

Речь идёт про видеозапись, на которой украинские нацисты стреляют в ноги захваченным в плен русским военным, а затем пытают и убивают их. Было установлено, что кадры были сняты на одной из баз украинских радикалов в Харьковской области.

На ужасающих кадрах, циркулирующих в интернете, мужчины, видимо, принадлежащие к украинским вооружённым силам, стреляют в пленных, стоящих на коленях, связанных и раздетых догола,

- пишет газета "Та Неа".

В свою очередь, новостной сайт newsbreak.gr полагает, что страшные кадры распространяются с целью сломить дух русских военных. Ради этого украинские нацисты не брезгуют ничем.

В данном случае цена чрезвычайно высока, так как это видео является доказательством военных преступлений,

- пишет интернет-издание.

А специализирующийся на военной тематике портал militaire.gr задаётся вопросом о том, должен ли Запад расследовать военные преступления Украины. По мнению авторов издания, ответ - безусловно, да.

Право войны касается всех сторон войны,

- подчёркивает портал.

* Отряд специального назначения "Азов" - организация, запрещённая на территории России.