Украина пытается развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём - Захарова

Захарова обвинила Киев в сознательном саботаже переговоров в Контактной группе. "Чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём", - объяснила дипломат.

Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в Контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию на юго-востоке Украины.

Дипломат добавила, что уверенность киевскому режиму придают поставки оружия из западных стран, а также постоянные учения НАТО на украинской территории. Прежде всего речь идёт о США, Германии и Франции.

Призываем западные столицы, которые накачивают Украину оружием, - это прежде всего Вашингтон, а также Берлин и Париж как участников "нормандского формата", - прекратить поощрять милитаризацию страны,

- сказала Захарова на брифинге в четверг, 28 октября.

Также дипломат призвала США, Германию и Францию использовать своё влияние на Украину, чтобы заставить Киев вернуться на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами.