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Украина пытается развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём - Захарова
29 октября 2021, 00:25 • 34 • Политика
Захарова обвинила Киев в сознательном саботаже переговоров в Контактной группе. "Чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём", - объяснила дипломат.
Складывается впечатление, что Киев сознательно заводит переговоры в Контактной группе в тупик, чтобы просто развязать себе руки для возвращения Донбасса военным путём. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя ситуацию на юго-востоке Украины.
Дипломат добавила, что уверенность киевскому режиму придают поставки оружия из западных стран, а также постоянные учения НАТО на украинской территории. Прежде всего речь идёт о США, Германии и Франции.
- сказала Захарова на брифинге в четверг, 28 октября.
Также дипломат призвала США, Германию и Францию использовать своё влияние на Украину, чтобы заставить Киев вернуться на путь достижения прочного мира в Донбассе политико-дипломатическими средствами.
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