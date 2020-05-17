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Украина пытается купить у США три партии оружия. "Хотят ещё повоевать", - заявил военкор

17 мая 2020, 08:55  •  24 • В мире
Военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин в своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" отреагировал на очередной отказ Украины закрепить особый статус за Донбассом в Конституции страны. Журналист указал на то, что Киев пытается купить три партии оружия у США, следовательно, ещё хочет повоевать.
В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что исключают любую возможность закрепления особого статуса за Донбассом в Конституции страны. Кроме того, в Киеве подчеркнули, что выборы в ДНР и ЛНР могут пройти только после получения Украиной контроля над границей.
В своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал это заявление, отметив, что "необучаемые" отказались от "Минска" и ещё хотят повоевать.
"Одновременно Украина пытается закупить в США три партии оружия, "необходимого для нашей защиты на востоке Украины", - цитирует Стешин посла Украины в США.
"На колу мочало - начинай сначала", - коротко прокомментировал военкор.
Фото: Скриншот с Telegram-канала "Русский тарантасъ"

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