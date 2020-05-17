Украина пытается купить у США три партии оружия. "Хотят ещё повоевать", - заявил военкор

В администрации президента Украины Владимира Зеленского заявили, что исключают любую возможность закрепления особого статуса за Донбассом в Конституции страны. Кроме того, в Киеве подчеркнули, что выборы в ДНР и ЛНР могут пройти только после получения Украиной контроля над границей.

В своём Telegram-канале "Русский тарантасъ" военный корреспондент "Комсомольской правды" Дмитрий Стешин прокомментировал это заявление, отметив, что "необучаемые" отказались от "Минска" и ещё хотят повоевать.

"Одновременно Украина пытается закупить в США три партии оружия, "необходимого для нашей защиты на востоке Украины", - цитирует Стешин посла Украины в США.

"На колу мочало - начинай сначала", - коротко прокомментировал военкор.

Фото: Скриншот с Telegram-канала "Русский тарантасъ"