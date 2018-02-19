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Украина пустеет: С 2015 года страна лишилась 12% трудоспособного населения

19 февраля 2018, 21:09  •  131 • Политика
К 2050 году Украина потеряет из-за трудовой миграции порядка 7,8 миллиона трудоспособных граждан.
Американские СМИ сообщают о стремительном сокращении трудоспособного населения Украины из-за миграции. Официальные потери с 2015 года составили 7% от всей рабочей силы, реальные же потери, отмечает издание Bloomberg, скорее всего, гораздо выше.
Указывается, что сейчас украинские граждане обладают возможностью уехать из страны в Европу по "безвизу". Это означает, что реальные потери Украины от трудовой миграции намного выше официальных.
"Официальные данные Украины показывают, что бывшая советская республика лишилась 7% рабочей силы с 2015 года - при этом данное число, вероятно, намного выше", - пишет издание.
В этой связи в материале приводятся данные Международной организации миграции. Согласно им, около 12% граждан Украины уже выехали за рубеж и нашли там работу или же планируют ее там найти в самое ближайшее время. Если данная тенденция продолжится, то уже к 2050 году украинское государство потеряет 7,8 миллиона трудоспособных граждан. Основной причиной для трудовой миграции украинцев издание называет низкие заработные платы по сравнению с соседними странами.

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