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Украина публично разочаровалась в ПАСЕ и отозвала на разговор своего посла

25 июня 2019, 21:09  •  74 • В мире
Украина отозвала посла при Совете Европы. Глава МИД Павел Климкин написал на странице в соцсети, что Совет Европы "потерял наше доверие".
Украина призналась, что разочарована ПАСЕ. Об этом на странице в Facebook сообщил глава украинского МИД Павел Климкин. По его словам, утраченное доверие к этой организации Киеву будет восстановить "чрезвычайно сложно".
Климкин также отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, по его мнению, была лидером усилий для защиты прав человека, превратилась в посредственного менеджера.
"Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - отметил он.
Климкин добавил, что Украина отзывает своего посла при Cовете Европы для проведения консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.
Ранее сообщалось, что украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи, напоминает РИА Новости.
Делегация также приняла решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с необходимостью "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".

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