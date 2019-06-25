Украина публично разочаровалась в ПАСЕ и отозвала на разговор своего посла

Украина призналась, что разочарована ПАСЕ. Об этом на странице в Facebook сообщил глава украинского МИД Павел Климкин. По его словам, утраченное доверие к этой организации Киеву будет восстановить "чрезвычайно сложно".

Климкин также отметил, что Парламентская ассамблея Совета Европы, которая, по его мнению, была лидером усилий для защиты прав человека, превратилась в посредственного менеджера.

"Организация превратилась в простого менеджера, причем такого себе", - отметил он.

Климкин добавил, что Украина отзывает своего посла при Cовете Европы для проведения консультаций после решения ПАСЕ о возвращении российской делегации.

Ранее сообщалось, что украинская делегация попросила Раду срочно рассмотреть вопрос о прекращении ее участия в работе ассамблеи, напоминает РИА Новости.

Делегация также приняла решение обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому и Министерству иностранных дел с необходимостью "выработать позицию по участию Украины как государства в работе Совета Европы".