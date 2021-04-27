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Украина проводит срочный сбор в связи с "агрессией России": В Киеве назвали единственный выход

27 апреля 2021, 18:10  •  348 • Политика
Украинские военные объявили срочный сбор в связи с "агрессией России". В Киеве назвали единственный выход из сложившейся ситуации. Вопрос о налаживании отношений даже не поднимается.
В украинской столице проходит оперативно-стратегический сбор с руководством ВСУ и представителями стран - членов НАТО. Украинские военные утверждают, что единственный способ обезопасить страну от "русской агрессии" - это интегрироваться в НАТО и подготовить вооружённые силы к войне с Россией. Примечательно, что в заявлении Генштаба, которое появилось на официальной странице в Facebook, слово "Россия" везде написано с маленькой буквы.
"Кремль готов любой ценой не допустить реализации этих планов, учитывая факт превращения Украины в процветающую независимую европейскую страну. Для достижения своих целей в России начался новый виток эскалации", - говорится в тексте.
Как именно Россия осуществляет эту эскалацию напряжённости, Генштаб ВСУ не уточняет. Речь не идёт о сосредоточении русских войск у границы с Украиной, поскольку в заявлении чётко сказано, что эскалация наблюдается на территории Донбасса. К тому же недавно Минобороны России отвело войска от границы в связи с завершением проверки их боеготовности.
При этом в тексте ничего не говорится о беспрецедентной переброске украинской техники в Донбасс и об убийстве украинскими военными мирных жителей. Факт гибели гражданского населения уже подтвердили представители ОБСЕ и ООН, однако в Киеве все эти сообщения называют фейками.
Отметим, Украина постоянно поднимает вопрос о вступлении в НАТО. По словам президента страны Владимира Зеленского, это единственный способ прекратить войну. Представители США дистанцировались от обсуждения данной темы, заявив, что это должно решать руководство НАТО, а не Вашингтон. А Германия заявила, что вопрос вхождения Украины в альянс не стоит на повестке дня.

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