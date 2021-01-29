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Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»

29 января 2021, 01:50  •  142 • Украина

На Украине жестко урезают размер пенсий, проводя так называемую «реформу уничтожения пенсионеров». Такое заявление сделал депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.
Минимальная пенсия по старости на Украине составляет 1760 гривен (около 4600 рублей). Чтобы ее получить, находящиеся на грани нищеты мужчины должны отработать не менее 35 лет, а женщины — 30. При этом в среднем владельцам однокомнатной квартиры приходится платить порядка 1500 гривен за коммунальные услуги ежемесячно. Алексей Журавко подробно рассказал, что происходит с выплатами в стране, какие пенсионные реформы осуществляет Украина.
«Пенсионный фонд Украины давным-давно обеднел. Не секрет, что дырка в украинском Пенсионном фонде составляет больше 100 миллиардов гривен. Вместе с этим сама пенсионная система была фактически развалена при Порошенко, сейчас ее до конца разваливает Зеленский», — заявил Алексей Журавко. 
 
Также, по его словам, хаос в украинском государстве — естественный процесс, которым управляют приверженцы США. Именно они довели страну до краха, подчеркнул политик. 
«Отмечу, что на Украине нет никаких пенсионных реформ. Это факт. Однако реформа уничтожения пенсионеров осуществляется в полном объеме. Есть даже план: чем меньше [денег] будут давать пенсионерам, тем лучше будет жить страна. Это тоже факт. Никуда никто от этого не денется. Пенсионер просто не может прожить на 1800 гривен, потому что ему нужно оплачивать коммунальные услуги, которые составляют 5-10 тысяч гривен», — сообщил Алексей Журавко. 
Участник пресс-конференции также рассказал, что пенсионерам не выплачивают компенсации.
«Государство вроде бы что-то компенсирует, но эти компенсации ничего не значат и ничем не помогают пенсионерам. В бюджете просто нет денег, потому что экономика страны развалена. Те, кто сегодня рассказывают о каких-то компенсациях, просто врут. Но вместе с этим есть очень добрые люди, которые готовят пищу и раздают пенсионерам. Но мне страшно видеть все это», — подытожил эксперт. 
Ранее ФАН сообщал, что в Киеве волонтеры организовали еженедельную раздачу бесплатного обеда у собора Святого Александра. Еду мог получить любой, 90% пришедших — это пенсионеры. Пожилым людям не хватает денег на оплату коммунальных услуг и питание, поэтому подобные акции для многих — единственная возможность получить обед.
Автор: Арина Овсянникова

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