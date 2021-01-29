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Украина проводит «реформу уничтожения пенсионеров»
29 января 2021, 01:50 • 142 • Украина
На Украине жестко урезают размер пенсий, проводя так называемую «реформу уничтожения пенсионеров». Такое заявление сделал депутат Верховной рады V-VI созывов Алексей Журавко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.
Минимальная пенсия по старости на Украине составляет 1760 гривен (около 4600 рублей). Чтобы ее получить, находящиеся на грани нищеты мужчины должны отработать не менее 35 лет, а женщины — 30. При этом в среднем владельцам однокомнатной квартиры приходится платить порядка 1500 гривен за коммунальные услуги ежемесячно. Алексей Журавко подробно рассказал, что происходит с выплатами в стране, какие пенсионные реформы осуществляет Украина.
Также, по его словам, хаос в украинском государстве — естественный процесс, которым управляют приверженцы США. Именно они довели страну до краха, подчеркнул политик.
Участник пресс-конференции также рассказал, что пенсионерам не выплачивают компенсации.
Ранее ФАН сообщал, что в Киеве волонтеры организовали еженедельную раздачу бесплатного обеда у собора Святого Александра. Еду мог получить любой, 90% пришедших — это пенсионеры. Пожилым людям не хватает денег на оплату коммунальных услуг и питание, поэтому подобные акции для многих — единственная возможность получить обед.
Автор: Арина Овсянникова
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