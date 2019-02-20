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Украина провела учения с боевой стрельбой в Азовском море
20 февраля 2019, 20:09 • 25 • Украина
Украинские десантники провели тактические учения с боевой стрельбой на побережье Азовского моря. Об этом сообщила пресс-служба Генерального штаба Вооружённых сил Украины.
@www.dshv.mil.gov.ua Facebook
«На одном из полигонов приморского направления военнослужащие отдельной десантно-штурмовой бригады провели показательное инструкторско-методическое занятие с боевой стрельбой», — говорится в сообщении в Facebook.
Как отмечается, к учениям были привлечены штурмовики Су-25, истребители МиГ-29, а также ударные вертолёты Ми-24.
Осуществлявшее «наступление» подразделение поразило несколько огневых рубежей, захватило и удерживало определённый участок, рассказали в ведомстве.
Ранее сообщалось о планах Киева провести манёвры на полигоне Ягорлык в Херсонской области.
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