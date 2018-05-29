Украина провела учения боевой авиации в небе над Донбассом

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КИЕВ, 29 мая. /ТАСС/. Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) провело с подразделениями, входящими в состав "операции объединенных сил" в Донбассе, учения по вызову боевой авиации для оказания огневой поддержки в ходе боя. Об этом во вторник сообщили в пресс-центре штаба "операции объединенных сил".

"В объединенных силах активно идет подготовка всех сил и средств к выполнению задач по назначению. В течение недели проведена внезапная проверка подразделений авиации, которые входят в состав объединенных сил. Цель учебных мероприятий заключалась в достижении высокого уровня слаженности при поддержке авиацией действий общевойсковых частей", - говорится в сообщении. По информации пресс-центра, поставленные задачи выполнены полностью.

На кадрах видео, которое сопровождает данное сообщение, запечатлен учебный бой одного из подразделений ВСУ, с воздуха его поддерживают пара штурмовиков Су-25 и пара многоцелевых истребителей МиГ-29.

После государственного переворота в феврале 2014 года жители Донбасса отказались признать его итоги, после чего новые власти развернули силовую операцию против населения региона. Начавшиеся в апреле столкновения армии и формирований украинских националистов с отрядами ополчения Донбасса к лету того же года переросли в полномасштабные боевые действия с использованием тяжелой бронетехники и авиации.

Наиболее трагичным эпизодом применения самолетов ВСУ стал удар по центру Луганска 2 июня 2014 года. Тогда от взрыва около 20 неуправляемых ракет погибли восемь человек, еще 28 получили ранения. Кроме того, украинская авиация бомбила пригороды Донецка и здание городского аэропорта, а также другие города Донбасса.