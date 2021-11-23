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Украина проведёт учения на границе с Россией. Запад молчит
23 ноября 2021, 23:35 • 128 • Политика
Украина намерена провести военные учения на границе с Россией. Запад, который все последние недели обвинял Россию в скоплении войск у границы, пока молчит.
К учениям, которые пройдут в Харьковской области, будут привлечены батальоны территориальной обороны, насчитывающие свыше 3000 военных с боевым оружием. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.
- пояснил он.
Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал аналогичные учения на границе с Белоруссией, пишет портал "Народные новости".
Примечательно, что американские СМИ последние недели сообщают о русских войсках, которые якобы сосредоточились возле границы с Украиной. При этом в США традиционно ссылаются на ненадёжные источники - некие ролики в соцсетях и показания анонимных информаторов. Киев сначала опроверг слухи о русских войсках у границы, однако затем решил подыграть заокеанским партнёрам.
Накануне Bloomberg также предрёк вторжение России на Украину. Американское издание назвало три возможных направления для прорыва - со стороны Крыма, Белоруссии или Кубани. Москва повторила тезис, который озвучивала уже неоднократно: Россия ни на кого нападать не собирается. По словам экспертов, вброс о готовящемся русском вторжении сделан американцами для того, чтобы сорвать сертификацию "Северного потока - 2".
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