Украина проведёт учения на границе с Россией. Запад молчит

Украина намерена провести военные учения на границе с Россией. Запад, который все последние недели обвинял Россию в скоплении войск у границы, пока молчит.

К учениям, которые пройдут в Харьковской области, будут привлечены батальоны территориальной обороны, насчитывающие свыше 3000 военных с боевым оружием. Об этом рассказал исполняющий обязанности главы региона Александр Скакун.

Мы запланировали на следующей неделе первые активные тренировки, которые можно было бы применять вблизи границы. Это всё укладывается в философию по охране государственной границы,

- пояснил он.

Ранее министр внутренних дел Украины Денис Монастырский анонсировал аналогичные учения на границе с Белоруссией, пишет портал "Народные новости".

Примечательно, что американские СМИ последние недели сообщают о русских войсках, которые якобы сосредоточились возле границы с Украиной. При этом в США традиционно ссылаются на ненадёжные источники - некие ролики в соцсетях и показания анонимных информаторов. Киев сначала опроверг слухи о русских войсках у границы, однако затем решил подыграть заокеанским партнёрам.

Накануне Bloomberg также предрёк вторжение России на Украину. Американское издание назвало три возможных направления для прорыва - со стороны Крыма, Белоруссии или Кубани. Москва повторила тезис, который озвучивала уже неоднократно: Россия ни на кого нападать не собирается. По словам экспертов, вброс о готовящемся русском вторжении сделан американцами для того, чтобы сорвать сертификацию "Северного потока - 2".