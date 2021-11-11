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Украина проведет новый вид границы с Россией и Белоруссией

11 ноября 2021, 19:15  •  67 • Политика
Фото: Serhii Hudakukrinform/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Проект оценивается в 17 млрд гривен
Украинцы планируют "в кратчайшие сроки" возвести интеллектуальную границу с Россией и Белоруссией. Об этом сообщил глава МВД страны Денис Монастырский. 
Что именно из себя представляет "интеллектуальная граница", министр внутренних дел Незалежной уточнять не стал. Однако известно, что на реализацию проекта из бюджета планируется выделить 17 миллиардов гривен или 648,6 миллиона долларов. 
К слову, о строительстве наиболее защищенной границы с Россией Украина грезит с 2014 года. Тогда Арсений Яценюк придумал проект "Стена". Весной текущего года на границе были лишь рвы и километры колючей проволоки. Но до конца проект так и не удалось завершить, потому что на строительство не хватало средств. 
И хотя возведение стены рядом с Россией вряд ли можно назвать удачным, Яценюк решил не останавливаться, поэтому на днях предложил построить еще один забор, но теперь между Украиной и Белоруссией. Всему виной миграционный кризис. Знаменитый политик уверен, что нелегалы могут нагрянуть и в Незалежную, потому и призвал политиков начать действовать уже сейчас. 
В конце прошлого месяца строительство глухой стены на границе с Белоруссией начала и Литва. В Польше также уверены, что забор из колючей проволоки поможет защитить страну от беженцев. 

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